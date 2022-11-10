Об отключении света в Брянской области пишут российские СМИ, информирует 24 канал. Сообщается, что причиной обесточивания стал взрыв.

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В Брянской области якобы продолжаются взрывы

По данным российских пропагандистов, неизвестный якобы взорвал высоковольтную башню ЛЭП. Очевидцы заявили, что якобы сразу после громкого взрыва в поселке Климово увидели яркую вспышку, похожую на молнию.

Кроме того, сообщается, что взрывы продолжаются.

В результате без света остались поселки Климово, Курозново и Сачковичи. Российские пропагандисты уже утверждают, что обесточивание – это чья-то диверсия.

Москва готовится к блекауту

Россияне пытаются оставить украинцев без света, а затем обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины. Однако у самих россиян и без "хлопка" немало проблем.

В частности, вечером 3 ноября к блекауту начала "готовиться" Москва. В российской столице башни в комплексе "Москва-сити" остались без света.

В башнях расположены офисы трех российских министерств – минэкономразвития, минпромторга и минкомсвязи. Соответственно, они также остались без света. Иронично, что это произошло во время совещания чиновников с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Именно после этого совещания Путин сделал циничное заявление о Мариуполе, назвав его "древним российским городом". В ходе совещания без света он заявил, что в Мариуполе "есть над чем работать".

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