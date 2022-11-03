В русских телеграм-каналах пишут, что в башнях сработала сигнализация. Похоже, это "репетиция" перед блекаутом для Москвы.

Кстати Завозят нары и обогреватели: стоянки в Москве начали переоборудовать под бомбоубежища.

Людей эвакуировали

По меньшей мере 4 человека застряли в лифтах, им требовалась помощь. Сообщили, что пострадала девушка: она получила небольшие травмы из-за резкого торможения кабины.



"Скорые" возле Москва-сити / Фото из телеграм-каналов

У зданий дежурили машины врачей и спасателей. Впоследствии свет восстановили, но успели эвакуировать около 100 человек.

О причинах отключения не сообщается. Очевидно, что для россиян сработал эффект бумеранга.

В башнях Москвы исчез свет: видео



Эвакуация людей / Фото из телеграм-каналов

Свет исчез в офисах во время совещания Путина

Да, в башнях расположены офисы трех российских министерств. В частности, минэкономразвития, минпромторга и минкомсвязи. Соответственно, они также остались без света. Примечательно, что это произошло во время совещания чиновников с Путиным.



Свет исчез во время совещания Путина / Скриншот с видео

На событие отреагировал и сам диктатор. Он сказал, что рассчитывает на то, что ремонт электросетей в "Москва-Сити" не помешает чиновникам выступить с докладом на совещании. К слову, глава одного из ведомств Решетников действительно сидел за столом в своем кабинете, погруженном в полумрак.

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