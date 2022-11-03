У російських телеграм-каналах пишуть, що у вежах спрацювала сигналізація. Схоже, це "репетиція" перед блекаутом для Москви.

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Людей евакуювали

Щонайменше 4 особи застрягли в ліфтах, їм була потрібна допомога. Повідомили, що постраждала дівчина: вона отримала невеликі травми через різке гальмування кабіни.



"Швидкі" біля Москва-сіті / Фото з телеграм-каналів

Біля будівель чергували машини лікарів та рятувальників. Згодом світло відновили, але встигли евакувати близько 100 людей.

Про причини відключення не повідомляють. Очевидно лиш, що для росіян спрацював ефект бумеранга.

У вежах Москви зникло світло: відео



Евакуація людей / Фото з телеграм-каналів

Світло зникло в офісах під час наради Путіна

Так, у вежах розташовані офіси трьох російських міністерств. Зокрема, мінекономрозвитку, мінпромторгу та мінкомзв'язку. Відповідно вони також залишилися без світла. Примітно, що це сталось під час наради урядовців із Путіним.



Світло зникло під час наради Путіна / Скриншот з відео

На подію відреагував і сам диктатор. Він сказав, мовляв, розраховує на те, що ремонт електромереж у "Москва-Сіті" не завадить урядовцям виступити з доповіддю на нараді. До слова, очільник одного з відомств Решетников справді сидів за столом у своєму кабінеті, зануреному в напівтемряву.

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