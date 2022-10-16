Це свідчить про те, що у Росії не припиняють роботу з нагнітання населення країни. 24 канал з посиланням на росЗМІ розповість, що ж відомо про перетворення паркінгів на бомбосховища.

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З підземних паркінгів просять прибирати авто

Як розповідає глава товариства власників житла (ТВЖ) одного з московських будинків, його викликали до поліції. Там він дізнався, що у правоохоронців є розпорядження. У ньому йдеться про те, що місцева влада ухвалила рішення про перевірку сховищ.

За словами іншого мешканця ТВЖ "Кутузовський 23", у спільний чат уже надійшло повідомлення. У ньому йдеться про те, що до паркінгу завезуть нари, аптечки, а також обігрівачі.

Рішення ухвалили ще 11 жовтня

А от на дверях будинків московського ТСЖ "Атом" з'явилися оголошення. У них закликають мешканців прибирати зі стоянок свої автівки й особисті речі. Зробити це вони зобов'язані до 18 жовтня. Причиною цього є "приведення у відповідність до прямого призначення об'єкта цивільної оборони". Відповідне рішення ухвалили під час наради мерії Москви ще 11 жовтня.

Зауважимо, що в Росії не перший день готують укриття до можливих атак. Цим почали займатися ще навесні. Тоді секретар Ради безпеки Микола Патрушев 27 квітня доручив "привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану". Це він наказав зробити під час наради з питань безпеки у Південному федеральному окрузі.

І це ще не все. Патрушев закликав зайнятися забезпеченням роботи комплексної системи екстреного оповіщення населення. Так, тих самих повітряних тривог, які упродовж понад семи місяців попереджають українців про можливі ракетні удари росіян.

Нагадаємо, що напередодні у Бєлгороді раптово спалахнула ТЕЦ. Сталося це ввечері 14 жовтня. Тоді у місцевих телеграм-каналах повідомили, що частина російського міста залишилася без електроенергії.

За даними моніторингової групи, ворог сам міг обстріляти власну ж ТЕЦ. Правда, зробили це загарбники, швидше за все, випадково. Тоді випустили по Харкову 10 ракет, але вони чомусь вибухнули у повітрі. Що й спричинило пожежу на ТЕЦ "Луч".

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