Местный губернатор, узнав, что в Белгороде снова "хлопок", на ходу начал придумывать традиционные басни. Конечно же, росСМИ бросились цитировать его заявления о работе "легендарной белгородской ПВО", информирует 24 канал.

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По словам губернатора, эксперты уже начали выяснять последствия "сбития ракеты". Не обошлось и без заезженного заявления, что "погибших и пострадавших нет".

Между тем, местные жители впали в истерику. В сети начали публиковать кадры, как люди, напуганные "хлопком", бегут по улице.

В то же время местные телеграм-каналы, бодро репостившие видео "работы ПВО", переобулись на ходу и признали, что "хлопок" вызвала ракета, выпущенная по Харькову.

Обратите внимание! К сожалению, украинские телеграм-каналы сообщили, что вечером 31 октября в Харькове раздались взрывы. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Жители Белгорода признаются в любви "ПВО"

Хотя росСМИ к каждой ситуации, которая случается на территории России, лепят заявления, что "пострадавших нет", с жителями Белгорода что-то случилось. Они впали в коллективный маразм и запустили флешмоб – признаются в любви мифической белгородской "ПВО".

Вот только актерская игра местных жителей – не на высоте. Возможно потому, что за "роль" заплатили слишком скромный гонорар. "Ладу" за него не купишь.

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