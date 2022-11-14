В России снова что-то пылает

Похоже, что в России снова "кто-то неудачно покурил". О пожаре сообщили российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.

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В Подольске произошел пожар на бывшем заводе "Зингер". Персонал был эвакуирован,

– заявили пропагандисты.

Площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных километров. По данным российского МЧС, произошло разрушение конструкций.

Под Москвой загорелся завод: видео

В России горит завод, производивший детали для военной техники: видео

На заводе в Подольске производились электрогидравлические и гидравлические системы. Их использовали и для военной техники.

Обратите внимание! Этот завод "горит" уже не в первый раз. Пожары случались в 2015, 2018, 2019 и дважды в 2020 годах. Похоже, россияне никак не могут изучить правила пожарной безопасности, так что из года в год наступают на те же грабли.



Дым с завода накрыл город / Фото соцсети

В Белгородской области тоже пожар

14 ноября пожар возник и в селе Козинка в Белгородской области. Этот населенный пункт расположен на границе с Украиной. Там загорелись цистерны с дизельным топливом. Местные власти сказали, что пожар возник якобы на территории фермы. Традиционно во всем обвинили ВСУ.

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