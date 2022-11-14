В России снова что-то пылает
Похоже, что в России снова "кто-то неудачно покурил". О пожаре сообщили российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.
Читайте также "Русский мир" во всей красе: в Севастополе после "хлопка" обрушился частный дом
В Подольске произошел пожар на бывшем заводе "Зингер". Персонал был эвакуирован,
– заявили пропагандисты.
Площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных километров. По данным российского МЧС, произошло разрушение конструкций.
Под Москвой загорелся завод: видео
В России горит завод, производивший детали для военной техники: видео
На заводе в Подольске производились электрогидравлические и гидравлические системы. Их использовали и для военной техники.
Дым с завода накрыл город / Фото соцсети
В Белгородской области тоже пожар
14 ноября пожар возник и в селе Козинка в Белгородской области. Этот населенный пункт расположен на границе с Украиной. Там загорелись цистерны с дизельным топливом. Местные власти сказали, что пожар возник якобы на территории фермы. Традиционно во всем обвинили ВСУ.
К теме – россияне восстанавливают поврежденную бронетехнику: видео