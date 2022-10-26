Адже транспортування більшості сил та засобів, які використовують російські окупаційні війська, відбувається з території Росії на тимчасово окуповані території України саме залізницею. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чому підрив залізниці є проблемою для росіян

Функціонування залізничних шляхів є дуже важливим для російських загарбників. Тож коли страждає логістика такого рівня окупанти не можуть ефективно здійснювати бойові дії на лінії зіткнення.

Коли починаються якісь проблеми саме з залізничною логістикою, то вони (окупанти – 24 канал) не можуть й оборону тримати на тих чи інших позиціях, які забезпечуються насамперед через залізничні артерії,

– повідомив Коваленко.

Хто причетний до цього інциденту

За його словами, коли подібні випадки трапляються на тимчасово окупованих територіях Запорізької або Херсонської областей – це робота партизанів. Крім того, українська далекобійна артилерія також може знищувати логістичні шляхи ворога на нашій території.

Тоді як вибухи на території країни-агресорки, ймовірно, справа рук якихось місцевих активістів. На думку Коваленка, це не обов'язково має бути група людей, які проти війни – достатньо навіть однієї особи.

Збройні Сили України не займаються диверсіями на території Росії, тому це виключно ініціатива місцевих, які мають доступ до тієї чи іншої кількості вибухової речовини,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Коваленко прокоментував підрив російської залізниці: дивіться відео

Підрив російської залізниці: що відомо