Соответствующее видео было обнародовано в сети. На кадрах видно, как люди устроили веселье под украинскую песню "Ой, смерека".

Важно Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Крым, Донецк и Луганск: как приобрести билет

Такая информация не могла остаться без комментариев:

"Крым возвращается в родную гавань...",

"В Крыму там всегда играли украинские песни. Просто на фоне событий оно играет другим красками",

"Они вдохновились херсонцами",

Что происходит в Крыму: смотрите видео

Ялта зажигает под украинскую песню: смотрите видео

Интересно, что в Ростове люди развлекались под песню Верки Сердючки "Гуляночка" (Ще не умерла Украина).

Добавим, что украинские песни в Крыму звучали и раньше уже после оккупации Россией полуострова. К примеру:

в августе 2021 года музыканты с импровизированной сцены исполняли песню "Океана Эльзы" "Я не здамся без бою". Толпа им подпевала и снимала это на видео;

2 сентября 2022 года во временно оккупированной Ялте на набережной музыкант сорвал шквал аплодисментов публики, сыграв на трубе мелодию знаменитой украинской песни "Смерека".

Как Херсонцы праздновали освобождение от оккупации

Еще до того, как ВСУ официально зашли в город, херсонцы уже ждали своих защитников в городе. Они самостоятельно вывесили флаги Украины в центре города. Позже, когда украинские воины вошли в город, херсонцы скандировали "ВСУ" и "Спасибо". В тот день, 11 ноября, город гулял по полной. Хотя пока и без света и тепла, люди были очень счастливы.

Как херсонцы встречали ВСУ: смотрите видео