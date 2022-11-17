Об этом уже пишут российские пропагандисты. Они утверждают, что беспилотник якобы сбили.
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В оккупированном Крыму россиянам померещился украинский дрон
На оккупированном полуострове оккупанты заявили, что утром 17 ноября сбили якобы украинский беспилотник на подстанции "Кафа".
Удар по энергоподстанции "Кафа" был зафиксирован в эту ночь. Утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала – энергоподстанция сейчас работает штатно,
– врут оккупанты.
Оккупанты бьют по себе
- Напомним, в сентябре жители Белгородской области слышали несколько взрывов. Это были звуки от запуска ракет по Харькову, однако впоследствии одна из них упала в России. Ее обломки повредили здание местного жителя.
- Карма догнала россиян и вечером 31 августа. Тогда их ракета упала прямо под Белгородом, якобы у жилых домов.
- 6 августа смертоносные снаряды также, к счастью, не долететь до Харькова. Они взорвались в небе над территорией России.
Российская пропаганда набирает обороты
- Россияне разгоняли фейк, что 14 ноября в центре города Херсон власти раздавали гуманитарную помощь. Глава области опроверг это и призвал, наоборот, сидеть дома горожанам.
- Россияне заявили, что захватили Майорск в Донецкой области. Впрочем, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов.
- Пропагандисты начали "защищать" так называемый отход России из оккупированного Херсона. Некоторые из них говорят, что это было якобы "тяжелое, но необходимое военное решение".
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