Об этом уже пишут российские пропагандисты. Они утверждают, что беспилотник якобы сбили.

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В оккупированном Крыму россиянам померещился украинский дрон

На оккупированном полуострове оккупанты заявили, что утром 17 ноября сбили якобы украинский беспилотник на подстанции "Кафа".

Удар по энергоподстанции "Кафа" был зафиксирован в эту ночь. Утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала – энергоподстанция сейчас работает штатно,
– врут оккупанты.

Оккупанты бьют по себе

Российская пропаганда набирает обороты

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