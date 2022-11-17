Про це вже пишуть російські пропагандисти. Вони стверджують, що безпілотник буцімто збили.

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В окупованому Криму росіянам привидівся український дрон

На окупованому півострові окупанти заявили, що вранці 17 листопада збили нібито український безпілотник на підстанції "Кафа".

Удар по енергопідстанції "Кафа" був зафіксований цієї ночі. Вранці фахівці виявили вирву та уламки українського безпілотника. Інфраструктура внаслідок удару не постраждала – енергопідстанція зараз працює штатно,

– брешуть окупанти.

Окупанти б'ють по собі

Нагадаємо, у вересні мешканці Бєлгородської області чули кілька вибухів. Це були звуки від запуску ракет по Харкову, однак згодом одна з них впала у Росії. Її уламки пошкодили будинок місцевого мешканця.

Карма наздогнала росіян і ввечері 31 серпня. Тоді їхня ракета впала прямо під Бєлгородом, нібито біля житлових будинків.

6 серпня смертоносні снаряди також, на щастя, не долетіти до Харкова. Вони вибухнули в небі над територією Росії.

Російська пропаганда набирає обертів

Росіяни розганяли фейк, що 14 листопада в центрі міста Херсон влада роздавала гуманітарну допомогу. Очільник області спростував це та закликав, навпаки, сидіти вдома містянам.

Росіяни заявили, що захопили Майорськ у Донецькій області. Втім, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву окупантів.

Пропагандисти почали "захищати" так званий відхід Росії з окупованого Херсона. Деякі з них кажуть, що це було буцімто "важке, але необхідне військове рішення".

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