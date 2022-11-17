Про це вже пишуть російські пропагандисти. Вони стверджують, що безпілотник буцімто збили.

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В окупованому Криму росіянам привидівся український дрон

На окупованому півострові окупанти заявили, що вранці 17 листопада збили нібито український безпілотник на підстанції "Кафа".

Удар по енергопідстанції "Кафа" був зафіксований цієї ночі. Вранці фахівці виявили вирву та уламки українського безпілотника. Інфраструктура внаслідок удару не постраждала – енергопідстанція зараз працює штатно,
– брешуть окупанти.

Окупанти б'ють по собі

Російська пропаганда набирає обертів

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