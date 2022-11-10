Об этом сообщает 24 канал. Напомним, что накануне Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон.

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Как пропагандисты отреагировали на "ход" России из Херсона

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заврала, что "сдача" Херсона была нужна, чтобы якобы "защитить Крым":

Я точно знаю, что никому это решение не было легким. Ни тем, кто принимал его, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна – положить в голой степи группировку, забросать телами "мобиков" и открыть дорогу в Крым. Неужели так было бы лучше?

– сказала Симоньян.

Пропагандист Соловьев спел, что "отход" из Херсона – это "трудное, но необходимое военное решение". И действительно необходимое, потому что оккупанты понимают, что ВСУ уничтожат их на нашей земле.

"Здесь важно проводить исторические аналогии. В 1942-м из Харьковской области отошли назад. И произошло Сталинградское сражение. И оттуда пошли в наступление. Освободили все оставленные территории. Непросто, но генерал Суровикин взял на себя ответственность и сохранил жизнь мирных и военных", – заявил Соловьев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин одобрили решение об "выходе" захватчиков из Херсона. Пригожин назвал вывод войск с минимальными потерями – якобы "достижением Суровикина, которое не делает чести российскому оружию", отметив, что генерал "поступил как мужчина, не боящийся ответственности". Кадыров присоединился к этому заявлению, добавив, что глава спецоперации якобы "спас тысячи военных".

Заметим, что российские блоггеры называют это решение "поражением" и даже "предательством" государственных интересов:

Государственную измену вокруг Херсона будут оправдывать и сглаживать, заявляя, что ничего сделать было нельзя. Можно. Но не в последние дни, а не позже июня. Но сделано было совсем ничего, – пишут в российских телеграм-каналах.

"Выход" оккупантов из Херсона: коротко

5 ноября российские захватчики полностью покинули здание Херсонской облгосадминистрации, а с нее самой исчез российский флаг. Оккупанты вынесли все ценное, что было в ОГА, зато они оставили много мусора.

9 ноября российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области и сами же заявили, что ждут Вооруженные Силы Украины.

В тот же день командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон. Так, враг отводит войска на левый берег Днепра.

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