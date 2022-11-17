Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що аеродром в окупованому Джанкої в Криму є одним із тих, які використовують російські війська.

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У ЗСУ розповіли про "бавовну" в Джанкої

За його словами, хоча сам аеродром та його інфраструктура важливі, найважливішою є розташована там авіаційна техніка, яка "завдає великої шкоди".

Знаємо, що Чорнобаївка вже не окупована, є ще Чаплинка, яка вже в межах досяжності нашої артилерії, тому аеродром Джанкой, ймовірно, разом із Мелітополем використовується для гелікоптерів російських, які здійснюють атаки та підтримують сухопутні війська окупантів, тому ймовірно, що там дійсно були хлопки,

– сказав Ігнат.

Речник зазначив, що окрім Джанкоя, ще п'ять аеродромів окупанти використовують у Криму для дислокації своїх літаків.

Представник Повітряних сил не підтвердив і не спростував припущення, що вибухи в Джанкої спричинили українські війська.

Що відомо про вибухи в Джанкої

"Бавовна" увечері 16 листопада завітала в тимчасово окупований Крим. Вибухи прогриміли на аеродромі в Джанкої. Там базувалися 80 одиниць ворожої техніки.

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Окупаційна влада півострова заявила про те, що спрацювало ППО. Однак місцеві повідомили, що у них зникло світло.

Російські окупанти продовжують брехати. 17 листопада вони заявили, що нібито український дрон "атакував" підстанцію кримського енергомоста в Феодосії. Про це повідомили російські пропагандисти. Вони стверджують, що безпілотник буцімто збили.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підтвердив, що ЗСУ вийшли на узбережжя Дніпра. за його словами, це дозволяє нашим військовим контролювати територію, яка наближена до Криму. Він наголосив, що українські воїни намагаються вражати росіян на максимальній дальності.

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