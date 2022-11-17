Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він підтвердив, що ЗСУ вийшли на узбережжя Дніпра.

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ЗСУ намагаються вражати росіян на максимальній дальності

Як сказав Олексій Громов, це дозволяє нашим військовим контролювати територію, яка наближена до Криму. Він наголосив, що українські воїни намагаються вражати росіян на максимальній дальності.

Воїни-артилеристи та взагалі військовослужбовці Збройних Сил України роблять все можливе, щоб вражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї,

– відповів Громов на питання про контроль сухопутного коридору в Крим.

ЗСУ звільнили Херсон: як це вплине на війну

Українські військові з початку вересня проводили контрнаступальні дії в Херсонській області. Унаслідок цього 11 листопада наші воїни звільнили Херсон та правий берег Херсонщини. Крім того, ЗСУ вибили окупантів з Миколаївщини.

На Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Завдяки звільненню правобережжя Херсонщини українські військові наблизилися до окупованого Криму. Тепер на територію окупованого півострова дістають HIMARS, яких страшно бояться у Кремлі.

Як сказав радник глави ОП Олексій Арестович, ЗСУ можуть бити по складах, по місцях зберігання палива, по командних пунктах. Крім Криму, за словами Арестовича, для України відкривають й інші можливості.

У мережі ширяться повідомлення про те, що окупанти повністю тікають з лівого берега Дніпра. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що ЗСУ відпрацьовують по окупантах, які залишилися на Лівобережжі.

Водночас, як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, росіяни будують оборонні фортифікаційні споруди на адмінмежі з Кримом.

У Генштабі інформували, що противник після відступу з правобережної частини Херсонщини відновлює свої війська та боєздатність. Підрозділи, які можна використати у боях, окупанти перекидають на інші напрямки.

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