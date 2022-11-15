Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Раніше повідомлялось про дії окупантів на лівому березі.

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Росіяни будуть оборонні споруди на межі Криму

Хлань зазначив, що окупанти намагались окопуватись у районі Чаплинки, але там був серйозний приліт, у результаті чого була знищена їхня техніка. Вони навіть свої гелікоптери вивозили в тягачах, бо вони були вражені. Окупанти нині будують фортифікаційні споруди на адмінмежі Криму.

Про це повідомляють місцеві. Там відбуваються будівельні роботи, риють окопи, будують бліндажі,

– зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Хлань про ситуацію на лівому березі: дивіться відео

Росіяни готуються до оборони на лівому березі

Він продовжив, що 14 листопада в Новій Каховці з'явився український прапор біля кінотеатру "Юність". Це завжди підіймає наш настрій і бойовий дух. Окупанти ж на лівому узбережжі Дніпра готуються оборонятись.

"Коли окупанти будують чергові лінії оборони, цього разу на адмінмежі з Кримом, то вони на них і відходять. Та ми розуміємо, що ніякі лінії оборони їх не врятують, бо наші ЗСУ, наші хлопці вдало нищать їх", – наголосив Хлань.

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