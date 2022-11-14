Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. На його думку, ключовими пунктами для визначання намірів окупантів зараз є Скадовськ та Чаплинка.

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Окупанти вірять у "договорняк" між США та Росією

Молчанов зазначив, що російські окупанти організували свою оборону на лівому березі Херсонщини, але є можливості обходити її з тилу. Саме завдяки цьому вона виявиться недієздатною.

Тим паче, що у росіян зараз спостерігаю такі настрої. По-перше, знову, як і було з правобережжям, з'являється самозаспокійлива у них думка про те, що є якийсь "договорняк", як вони це називають, між Сполученими Штатами й Росією,

– заявив херсонський активіст.

За його словами, окупанти вважають, що, мовляв, США на щось розміняли. Тобто Путін домовився про відступ і щось натомість отримав від Сполучених Штатів – гроші, зернову угоду чи будь-що інше.

Молчанов розповів про дії росіян на лівому березі Херсонщини та настрої, які панують серед них: дивіться відео

Чому такі настрої панують серед росіян

Молчанов зазначив, що загарбницька армія, з одного боку визнала, що її оборона є безнадійною. З іншого, коли росіяни справді почали відступати з правобережжя Херсонщини, то у них поширилися думки про те, що вони могли там ще триматися.

Далі все це виливається в те, що зараз у них така думка шириться вже про лівий берег. Тобто вони вважали, коли Україна почала обстрілювати переправи з ними під час їхнього відступу, що це якийсь підступний удар у спину. Ми так не домовлялися, мовляв,

– сказав херсонський активіст.

Він зауважив, що окупанти самі себе у чомусь переконують і зараз вони роблять те ж саме, особливо, з огляду на оголошену евакуацію та здійснене вивезення всіх можливих колаборантів із прибережних локацій на лівому березі.

Вони проводять такі аналогії, так само було на правому березі й тому, дійсно, вже не намагаються принаймні в районах нової Каховки чи Голої Пристані розповідати, що Росія тут назавжди,

– заявив Молчанов.

Тобто, додав він, пропаганда як така відсутня. А всі місцеві мешканці кажуть, що, крім військових російських патрулів, нічого не залишилося. Тож схоже на те, що карателі втекли з прибережних локацій на лівому березі.

На думку активіста, ключовими пунктами для визначання намірів окупантів є Скадовськ та Чаплинка. Генічеськ має бути в останню чергу, тому що до нього зараз ще немає доступу з нашої далекобійної зброї.

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