Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Ранее сообщалось о действиях оккупантов на левом берегу.
К теме Чем опасно бегство россиян для Херсона: Гуменюк расставил все точки над "и"
Россияне строят оборонительные сооружения на границе Крыма
Хлань отметил, что оккупанты пытались окопаться в районе Чаплинки, но там был серьезный прилет, в результате чего была уничтожена их техника. Они даже свои вертолеты вывозили в тягачах, потому что они были поражены. Оккупанты сейчас строят фортификационные сооружения на админгранице Крыма.
Об этом сообщают местные. Там происходят строительные работы, роют окопы, строят блиндажи,
– заметил депутат Херсонского областного совета.
Хлань о ситуации на левом берегу: смотрите видео
Россияне готовятся к обороне на левом берегу
Он продолжил, что 14 ноября в Новой Каховке появился украинский флаг возле кинотеатра "Юность". Это всегда поднимает наше настроение и боевой дух. Оккупанты же на левом побережье Днепра готовятся обороняться.
"Когда оккупанты строят очередные линии обороны, на этот раз на админгранице с Крымом, то они на них и отходят. Но мы понимаем, что никакие линии обороны их не спасут, потому что наши ВСУ, наши ребята удачно уничтожают их", – подчеркнул Хлань.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В операции по освобождению Херсона из-под оккупации принимали участие также американские добровольцы. Они и показали трогательное видео, из сел, из которых удалось выбить врага.
- Благодаря Вооруженным Силам от оккупантов не осталось ни следа на правом берегу Херсонской области и в самом областном центре. После позорного отвода войск из Херсона Путин решил сделать главным городом Геническ.
- Украинские военные продолжают уничтожать врага на Юге. За сутки 14 ноября оккупанты понесли немалые потери как среди живой силы, так и техники.