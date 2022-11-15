Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Ранее сообщалось о действиях оккупантов на левом берегу.

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Россияне строят оборонительные сооружения на границе Крыма

Хлань отметил, что оккупанты пытались окопаться в районе Чаплинки, но там был серьезный прилет, в результате чего была уничтожена их техника. Они даже свои вертолеты вывозили в тягачах, потому что они были поражены. Оккупанты сейчас строят фортификационные сооружения на админгранице Крыма.

Об этом сообщают местные. Там происходят строительные работы, роют окопы, строят блиндажи,

– заметил депутат Херсонского областного совета.

Хлань о ситуации на левом берегу: смотрите видео

Россияне готовятся к обороне на левом берегу

Он продолжил, что 14 ноября в Новой Каховке появился украинский флаг возле кинотеатра "Юность". Это всегда поднимает наше настроение и боевой дух. Оккупанты же на левом побережье Днепра готовятся обороняться.

"Когда оккупанты строят очередные линии обороны, на этот раз на админгранице с Крымом, то они на них и отходят. Но мы понимаем, что никакие линии обороны их не спасут, потому что наши ВСУ, наши ребята удачно уничтожают их", – подчеркнул Хлань.

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