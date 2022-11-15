Украинские защитники продолжают гнать врага со своей родной земли. А помогают им в этом добровольцы из разных стран мира, в том числе США. Так, американцы показали, как их встречали в освобожденных селах на Херсонщине.

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Жители плакали и обнимались

В сеть американские добровольцы, воюющие на стороне Украины в составе 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, выложили трогательное видео. На нем можно увидеть моменты встречи с жителями сел, освобожденных от россиян. Все это удалось зафиксировать благодаря нагрудным камерам военных.

Это интересно! Напомним, что именно 131-й ОРБ ВСУ сообщил об освобождении из-под оккупации Снигиревки Николаевской области.

Как жители освобожденных сел встречали американских добровольцев: видео

На это видео невозможно смотреть без слез. На нем жители, которые в течение месяцев страдали от российского нашествия, получили возможность без страха выйти из своих домов. Они здоровались с военными, обнимали их, благодарили за спасение.

Что сейчас происходит на освобожденной Херсонщине

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