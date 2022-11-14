Соответствующую информацию Валерий Залужный опубликовал 14 ноября, то есть через 4 дня после освобождения Херсона. О том, что украинцы большой ценой гонят оккупантов, говорил и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский.

Заметьте Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон

Залужный сказал, какая цена освобождения Херсона

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил за освобождение Херсона подразделения Сил обороны. Валерий Залужный написал, что благодарен им за сверхусилия.

Операция продолжалась с начала сентября и окончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим братьям и сестрам!

– отметил Валерий Залужный.