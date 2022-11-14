Відповідну інформацію Валерій Залужний опублікував 14 листопада, тобто через 4 дні після звільнення міста. Про те, що українці великою ціною женуть окупантів говорив і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський.

Зауважте Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон

Залужний сказав, яка ціна звільнення Херсона

Головнокомандувач ЗСУ подякував за звільнення Херсона підрозділам Сил оборони. Валерій Залужний написав, що вдячний їм за надзусилля.

Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам'ять полеглим побратимам і посестрам!

– зауважив Валерій Залужний.

Український генерал додав, що, ми знаємо, за кого і за що воюємо. Також опублікував фотографію нашого військовослужбовця з дітьми довкола.



Українські діти в нашому Херсоні / Фото Валерія Залужного

Дітки на фото, найімовірніше, прийшли за гуманітарною допомогою, яку роздають Збройні Сили України у звільненому Херсоні.

Разом до Перемоги!

– сказав Головнокомандувач ЗСУ.