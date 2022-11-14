Відповідну інформацію Валерій Залужний опублікував 14 листопада, тобто через 4 дні після звільнення міста. Про те, що українці великою ціною женуть окупантів говорив і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський.
Зауважте Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон
Залужний сказав, яка ціна звільнення Херсона
Головнокомандувач ЗСУ подякував за звільнення Херсона підрозділам Сил оборони. Валерій Залужний написав, що вдячний їм за надзусилля.
Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам'ять полеглим побратимам і посестрам!
– зауважив Валерій Залужний.
Український генерал додав, що, ми знаємо, за кого і за що воюємо. Також опублікував фотографію нашого військовослужбовця з дітьми довкола.
Українські діти в нашому Херсоні / Фото Валерія Залужного
Дітки на фото, найімовірніше, прийшли за гуманітарною допомогою, яку роздають Збройні Сили України у звільненому Херсоні.
Разом до Перемоги!
– сказав Головнокомандувач ЗСУ.