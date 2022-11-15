Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Напомним, что ранее россияне неудачно покурили на заводе "Рефма".

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В Мелитополе могли попасть по логову россиян

По словам Федорова, громкий взрыв прогремел в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов.

По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа.

Туда сразу же поехали скорые, пожарные и оккупантские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты,

– отметил Федоров.

Где расположено логово оккупантов / Карта

Пропагандисты все отрицают

В России уже отреагировали на "хлопок" в Мелитополе. Захватчики, как всегда, врут. Они заявили, что в оккупированном городе якобы взорвалось самодельное устройство около подъезда одного из домов.

Пропагандисты утверждают, что якобы пострадал один человек – его доставили в больницу. Также повреждено окно и балкон многоэтажки.

Заметим, что после таких "хлопков" россияне всегда все списывают на теракты.

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