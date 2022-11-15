Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Напомним, что ранее россияне неудачно покурили на заводе "Рефма".
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В Мелитополе могли попасть по логову россиян
По словам Федорова, громкий взрыв прогремел в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов.
По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа.
Туда сразу же поехали скорые, пожарные и оккупантские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты,
– отметил Федоров.
Где расположено логово оккупантов / Карта
Пропагандисты все отрицают
В России уже отреагировали на "хлопок" в Мелитополе. Захватчики, как всегда, врут. Они заявили, что в оккупированном городе якобы взорвалось самодельное устройство около подъезда одного из домов.
Пропагандисты утверждают, что якобы пострадал один человек – его доставили в больницу. Также повреждено окно и балкон многоэтажки.
Заметим, что после таких "хлопков" россияне всегда все списывают на теракты.
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- Жители Мелитополя Запорожской области сообщают, что из центра города исчезла символика оккупантов. Россияне нашли этому оправдание.
- ВСУ 11 ноября ликвидировали в Мелитополе коллаборанта Андрея Бойко, который был "заместителем министра спорта". Он распространял пропаганду детям.
- Кадыровец в Мелитополе под наркотиками выстрелил гражданскому в лицо. Это случилось в городской больнице.
- Также российские войска вернули памятник Ленину. Кстати, эту гадость из города демонтировали 7 лет назад.
- Заметим, что американский генерал Бен Ходжес прогнозирует освобождение Мелитополя уже в январе.
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты превращают захваченную часть Запорожья в военную базу. Они селятся в общественные учреждения, заезжают в дома и квартиры.
- Также в город приехал гауляйтер Армен Горловский. Он представитель банды енакиевских, которые ранее контролировали территорию Донецкой области.
- К тому же россияне продолжают терроризировать население на временно оккупированных территориях. В Мелитополе они решили набирать подростков в свою так называемую "Юнармию".
- Тем временем оккупанты в школах начали заставлять детей пользоваться оружием. Такие "уроки" уже проходили ученики 9 – 11 классов.
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