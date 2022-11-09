Событие произошло прямо в больнице. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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В Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо мужчине
Как рассказал мэр города, в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи были вынуждены оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Он едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо.
Только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти. Такова она – жизнь в оккупации. Полная ужаса и смертельной опасности. Ждем деоккупацию!
– отметил Федоров.
Какая сейчас ситуация в Мелитополе
- Вблизи временного оккупированного Мелитополя 8 ноября российских военных настиг "хлопок". В Мелитопольском районе сожгли штаб оккупантов, который россияне разместили в церкви.
- Ранее Иван Федоров сообщил, что российские захватчики превращают оккупированную часть Запорожья в военную базу. Враг уже занял промышленные предприятия.
- Также российские оккупанты терроризируют украинских детей в школах Мелитополя. Они учат пользоваться орудием 9-классников.
- Кстати, захватчики в Мелитополе вернули памятник советскому вождю Ленину. Он был демонтирован 7 лет назад.
- 3 ноября в южной части Мелитополя было очень шумно. По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.
- Так, по прилету в Мелитополе поврежден ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники. С завода "Рефма" кареты "скорой" массово вывозили раненых офицеров ФСБ.
- Также в одном из зданий Голой Пристани на Херсонщине 3 ноября был "хлопок". Сообщается, что "хлопок" произошел в здании оккупационной администрации.
- Кроме того, в оккупированном Мелитополе произошел взрыв возле бизнес-центра гауляйтера Запорожья Балицкого. 25 октября там вспыхнул автомобиль.
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