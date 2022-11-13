Об этом написал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что российский флаг исчез 13 ноября утром.

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"Жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении тряпья России на главной площади города. После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах", - рассказал городской голова.



Флагшток без российского флага / Фото с телеграмму Ивана Федорова

Неизвестно, что произошло

По словам Федорова, враги закрыли для людей проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города. В эфире национального телемарафона мэр рассказал, что кафиры заявили о техническом обслуживании флагштока.

Флаг сняли сами россияне. Пока не цепляют новый. Удивительная ситуация. Этот флагшток стоит более 4 лет и ни разу не было причин для технического обслуживания. Также паника разгоняется и в том, что вчера была опубликована Кремлем официальная карта России, и там нет оккупированных Херсонской и Запорожской областей, – сообщил мэр.

Он добавил, что в Мелитополе есть паника среди коллаборантов и кафиров. Они не понимают, почему сняли русский флаг.

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