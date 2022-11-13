Об этом написал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что российский флаг исчез 13 ноября утром.
После Херсона ВСУ не будут останавливаться: в NYT назвали вероятное направление нового наступления
"Жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении тряпья России на главной площади города. После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах", - рассказал городской голова.
Флагшток без российского флага / Фото с телеграмму Ивана Федорова
Неизвестно, что произошло
По словам Федорова, враги закрыли для людей проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города. В эфире национального телемарафона мэр рассказал, что кафиры заявили о техническом обслуживании флагштока.
Флаг сняли сами россияне. Пока не цепляют новый. Удивительная ситуация. Этот флагшток стоит более 4 лет и ни разу не было причин для технического обслуживания. Также паника разгоняется и в том, что вчера была опубликована Кремлем официальная карта России, и там нет оккупированных Херсонской и Запорожской областей, – сообщил мэр.
Он добавил, что в Мелитополе есть паника среди коллаборантов и кафиров. Они не понимают, почему сняли русский флаг.
Обратите внимание – ВСУ продвигаются на Юге: смотрите видео
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Силы сопротивления ВСУ 11 ноября ликвидировали в Мелитополе коллаборант Андрей Бойко, который был "заместителем министра спорта". Он распространял пропаганду детям.
- Вечером 10 ноября в Мелитополе раздались 4 громких взрыва . ВСУ попали в скопление кафиров.
- Кадыровец в Мелитополе под наркотическим опьянением выстел гражданскому в лицо . Это произошло в больнице.