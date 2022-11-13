Про це написав мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що російський прапор зник 13 листопада вранці.

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"Жителі Мелітополя повідомляють про загадкове зникнення ганчір'я Росії на головній площі міста. Після чого, так звана "окупаційна адміністрація" повідомила про "прафілактічєскіє работи", – розповів міський голова.



Флагшток без російського прапора / Фото з телеграму Івана Федорова

Невідомо, що сталося

За словами Федорова, вороги закрили для людей прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста. В ефірі національного телемарафону мер розповів, що окупанти заявили про технічне обслуговування флагштока.

Прапор зняли самі росіяни. Поки не чіпляють новий. Дивна ситуація. Цей флагшток стоїть понад 4 роки й жодного разу не було причин для технічного обслуговування. Також паніка розганяється і в тому, що вчора була опублікована Кремлем офіційна карта Росії й там немає окупованих Херсонської та Запорізької областей, – повідомив мер.

Він додав, що у Мелітополі є паніка серед колаборантів та окупантів. Вони не розуміють, чому зняли російський прапор.

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