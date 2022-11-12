У Бойка – осколкові поранення та контузія. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.

До речі У Мелітополі пролунав вибух у домі, де мешкає колаборант Бойко

Вибух у будинку Бойка

Федоров зазначив, що вранці 11 листопада партизани "демотивували" колаборанта.

Він відповідав за питання російської пропаганди серед дітей. Це був нічим не видатний директор однієї зі спортшкіл, який з перших днів вирішив сколаборувати, і за це його покарано,

– розповів мер.

Коли зрадник виходив з під'їзду, пролунав вибух. Колаборант нібито не загинув, але нашкодити дітям більше не зможе. Раніше місцеві джерела повідомляли, що вибух трапився за адресою Інтеркультурна, 398. Зазначали, що вибух був не один.

Ситуація в Мелітополі

Ввечері 10 листопада місцеві мешканці повідомили про 4 вибухи у Мелітополі. Ймовірно, були чергові "прильоти" по окупантах.

Федоров нагадав, що в Мелітополі всі чекають повернення ЗСУ. До речі, у NYT припустили, що після звільнення Херсона ЗСУ готуються до нового сухопутного наступу через Запорізьку область у бік Мелітополя.

До теми – у Мелітополі "прилетіло" по будинку Бойка: відео