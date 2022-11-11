Про це 11 листопада написав мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що доля колаборанта поки невідома.
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"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Чекаємо на новини від сил спротиву", – розповів Федоров.
Будинок Андрія Бойка у Мелітополі / Фото з телеграму Івана Федорова
Місцеві джерела повідомили, що вибух трапився за адресою Інтеркультурна, 398. Зазначили, що вибух був не один.
Вибухи в Мелітополі
Українські військові ввечері 10 листопада вдарили по окупантах у Мелітополі. Місцеві мешканці повідомили про 4 вибухи.
"Не думав, що у листопаді так рясно зріє мелітопольська черешня. Її аж розриває від визрівання. Кісточки прилетіли для окупантів", – написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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