Об этом 11 ноября написал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что судьба коллаборанта пока неизвестна.

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"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Ждем новостей от сил сопротивления", – рассказал Федоров.



Дом Андрея Бойко в Мелитополе / Фото из телеграмма Ивана Федорова

Местные источники сообщили, что взрыв произошел по адресу Интеркультурная, 398. Установили, что взрыв был не один.

Взрывы в Мелитополе

Украинские военные вечером 10 ноября ударили по оккупантам в Мелитополе. Местные жители сообщили о 4 взрывах .

"Не думал, что в ноябре так обильно зреет мелитопольская черешня. Ее аж разрывает от созревания. Косточки прилетели для оккупантов", – написал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

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