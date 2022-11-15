Українські захисники продовжують проганяти ворога зі своєї рідної землі. А допомагають їм у цьому добровольці з різних країн світу, зокрема США. Так, американці показали, як їх зустрічали у звільнених селах на Херсонщині.
Читайте також Гучна "бавовна": у Мелітополі ЗСУ могли поцілити по лігву окупантів
Мешканці плакали й обіймалися
У мережу американські добровольці, які воюють на боці України у складі 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ, виклали зворушливе відео. На ньому можна побачити моменти зустрічі з мешканцями сіл, звільнених від росіян. Усе це вдалося зафіксувати завдяки нагрудним камерам на військових.
Як мешканці звільнених сіл зустрічали американських добровольців: відео
На це відео неможливо дивитися без сліз. На ньому мешканці, які упродовж місяців потерпали від російської навали, отримали можливість без страху вийти зі своїх осель. Вони віталися з військовими, обіймали їх, дякували за порятунок.
Що зараз відбувається на звільненій Херсонщині
- Почнімо з того, що так званою "столицею" окупованої Херсонщини став Генічеськ. За даними розвідки Британії це вороги зробили для того, щоб мати можливість перекидати війська з Криму.
- Зауважимо, що за минулу добу в Олешках наші військові влучили по складу з боєприпасами. Крім того, знищили пускову установку С-300, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", 3 одиниці автомобільної бронетехніки.
- Тим часом неспокійно у ніч проти 15 листопада було у Скадовську та Голій Пристані. Там лунали вибухи. Що стало їхньою причиною достеменно невідомо.
- Перед тим окупанти вирішили вивезти з Залізного Порту саме до Скадовська свої родини. Як можна зрозуміти, вони знову обрали не надто вдале місце для того, щоб відсидітися.
- Додамо, що напередодні Залужний прокоментував звільнення Херсона. За його словами, сама операція тривала від початку вересня. І вона, на жаль, має свою ціну. Адже задля цього полягли українські захисники та захисниці.
Варте уваги – Арестович проаналізував ситуацію на фронті: дивіться відео