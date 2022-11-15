Українські захисники продовжують проганяти ворога зі своєї рідної землі. А допомагають їм у цьому добровольці з різних країн світу, зокрема США. Так, американці показали, як їх зустрічали у звільнених селах на Херсонщині.

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Мешканці плакали й обіймалися

У мережу американські добровольці, які воюють на боці України у складі 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ, виклали зворушливе відео. На ньому можна побачити моменти зустрічі з мешканцями сіл, звільнених від росіян. Усе це вдалося зафіксувати завдяки нагрудним камерам на військових.

Це цікаво! Нагадаємо, що саме 131-й ОРБ ЗСУ повідомив про звільнення з-під окупації Снігурівки, що на Миколаївщині.

Як мешканці звільнених сіл зустрічали американських добровольців: відео

На це відео неможливо дивитися без сліз. На ньому мешканці, які упродовж місяців потерпали від російської навали, отримали можливість без страху вийти зі своїх осель. Вони віталися з військовими, обіймали їх, дякували за порятунок.

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