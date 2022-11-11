В эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что херсонцам не стоит терять бдительность и осторожность. Ведь укрепления оккупантов на левом берегу пока находятся достаточно близко к тем территориям, откуда они сбежали. Поэтому могут быть мощные массированные обстрелы.

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Чем опасно для Херсона бегство россиян на левый берег

Гуменюк отметила, что опасность побега россиян на левый берег Днепра заключается в том, что есть географическая особенность – река становится определенным препятствием на данном этапе. Однако украинские защитники могут использовать особенности ландшафтов с выгодой для стратегии Сил обороны.

Поэтому раскрывать все карты не будем, но понимаем и осознаем опасность, которая может быть с левого берега, с укрепленных позиций врага, и работаем над тем, чтобы обеспечить защиту высвобождаемых территорий,

– добавила руководитель пресс-центра.

По ее словам, россияне обустраивали оборонительные укрепления на левом берегу, используя и старые принципы, и определенные нарративы и наработки этой войны. Поэтому там есть несколько рубежей обороны, а также заминирование.

"Продолжается техногенный шантаж. Тем самым подрывом Каховской дамбы. Поэтому мы осознаем весь комплекс этих опасностей и рассчитываем свою стратегию так, чтобы она сработала против всех преград, которые они настроили", – подытожила Гуменюк.

Коротко об освобождении Херсона

После новостей, что ВСУ уже совсем близко к Херсону, местные жители приготовились встречать их. Они собрались в центре города и сняли российские триколоры. На площади развевались сине-желтые флаги. Чтобы поймать связь и узнать об освобождении областного центра, люди стали собираться на островском мосту.

Впоследствии появилось сообщение, что ВСУ уже в Херсоне, однако официального подтверждения этому пока не было. Однако в сети обнародовали видео, как украинские защитники в форме вешают государственный флаг на здание Главного управления Нацполиции. Также появилось фото, где херсонцы обнимают защитника в Шуменском районе города.

Тем временем в России отчитывались, что полностью перебросили свои силы на левый берег Днепра. Оставшиеся в городе оккупанты переодеваются в гражданское и прячут оружие по свалкам. ГУР призвало их сдаваться в плен.

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