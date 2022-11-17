Про це 24 каналу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що зараз шалений запит на цю інформацію, але говорити те, що йому відомо, він не може, адже прохання зберігати інформаційну тишу є об'єктивним.

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Соболевський вважає, що зараз не можна зашкодити передчасними заявами нашим хлопцям, які виборюють волю для всієї Херсонщини.

Те що ЗСУ працює і працює круто – я можу підтвердити,

– наголосив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Як працюють ЗСУ на Лівому березі Дніпра: дивіться відео

Зверніть увагу! За прогнозами експертів ЗСУ може звільнити Лівий берег Дніпра ще до Нового року. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що шанси на те, що наші захисники повернуть принаймні Мелітополь до кінця року, є доволі високими. Він зазначив, що можливості ЗСУ значно посилить отримання зброї від Заходу. Найважливіше зараз – не давати ворогу перепочинку на Півдні.

Звільнення Херсона: важливе