Про це пише CNN з посиланням на дані розвідки. Владімір Путін хотів дочекатися завершення проміжних виборів у США і лише після цього наказати своїм окупантам тікати.

Важливо Рішення про вихід з Херсона було прийнято Росією ще місяць тому, – Піонтковський

Російський диктатор не хотів, щоб адміністрація чинного президента США Джо Байдена могла використати ганебну втечу російської армії для передвиборчої кампанії Демократичної партії, яка активно підтримує продовження військової допомоги Україні.

Мені здається цікавим, що вони почекали до закінчення виборів, щоб оголосити про це рішення, яке, як ми знали протягом деякого часу, вони збиралися зробити. І це свідчить про те, що вони мають реальні проблеми,

– заявив раніше глава Білого дому, коментуючи поразку Росії у Херсонській області.

Крім того, російська сторона також могла сподіватися на перемогу республіканців, оскільки їхнє керівництво планувало вимагати від України більшої підзвітності щодо постачання зброї, що могло суттєво ускладнити цей процес.

Як перемога республіканців вплинула б на війну в Україні

Думки щодо цього різні. Варто зазначити, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Джо Байдена збільшити та прискорити постачання зброї в Україну. Натомість його колега, республіканка Марджорі Тейлор Ґрін, заявила, що Україна більше не отримає допомоги, якщо її партія переможе на виборах до Конгресу.

Звільнення Херсона: головне

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в місто, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

І вже 14 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона. Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії. На питання журналіста Дмитра Комарова про те, чому Зеленський вирішив ризикнути й приїхати у Херсон, президент відповів, що зараз дуже важливо бути в Херсоні, а ризикують – всі.

Того ж дня за участю президента офіційно підняли прапор у місті.

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