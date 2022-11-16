Об этом пишет CNN со ссылкой на данные разведки. Владимир Путин хотел дождаться завершения промежуточных выборов в США и только после этого приказать своим кафирам бежать.

Решение о выходе из Херсона было принято Россией еще месяц назад, – Пионтковский.

Российский диктатор не хотел, чтобы администрация действующего президента США Джо Байдена могла использовать позорный побег российской армии для предвыборной кампании Демократической партии, активно поддерживающей продолжение военной помощи Украине.

Мне кажется интересным, что они подождали до окончания выборов, чтобы объявить об этом решении, которое, как мы знали в течение некоторого времени, они собирались сделать. И это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы,

– заявил ранее глава Белого дома, комментируя поражение России в Херсонской области.

Кроме того, российская сторона также могла надеяться на победу республиканцев, поскольку их руководство планировало потребовать от Украины большей подотчетности по поставкам оружия, что могло существенно усложнить этот процесс.

Как победа республиканцев повлияла бы на войну в Украине

Мнения на этот счет разные. Следует отметить, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал Джо Байдена увеличить и ускорить поставки оружия в Украину. Его коллега, республиканка Марджори Тейлор Грин, заявила , что Украина больше не получит помощи, если ее партия победит на выборах в Конгресс.

Увольнение Херсона: главное

11 ноября Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона от оккупантов. Вооруженные силы Украины вошли в город, а пути отступления российских кафиров находятся под огненным контролем украинской армии. Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать увольнение .

И уже 14 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России. На вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему Зеленский решил рискнуть и приехать в Херсон, президент ответил, что сейчас очень важно быть в Херсоне, а рискуют все.

В тот же день с участием президента официально подняли флаг в городе.

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