Деокупация части Херсонщины обязательно будет иметь политические эффекты для Путина. Об этом 24 канала рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Надежды на США

Эксперт отметил, что в ситуации с освобождением Правобережья Херсонщины важны слова президента США Джо Байдена , убежденного, что война может остановиться только после полного ухода российских войск с территории Украины. В то же время Пионтковский констатировал, что в Кремле очень надеялись на увеличение влияния "трампистов" во время довыборов в Конгресс.

В ретроспективе понятно, что решение об уходе из Херсона было принято еще месяц назад , когда они показали Суровикина, который зачитал "страшный текст" о "непростых решениях". Возможно, они ждали "последнего шанса" - успеха "трампистов" в США, но я не уверен в этом,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, такая ставка на "правое крыло" партии "республиканцев" была напрасной при любом исходе выборов .

"В Палате представителей за проукраинские резолюции "против" голосуют примерно 60 республиканцев из 435 членов и "за" – все демократы. Но сейчас ситуация немного ухудшится. Да, у республиканцев будет небольшое большинство у 3 или 4 человек – это всегда происходит на промежуточных выборах. Но Россия надеялась на большее преимущество", – подчеркнул публицист.

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Значение деоккупации

Аналитик отметил, что увольнение Херсона – это, в первую очередь, очень важное событие с военной точки зрения. По его словам, после деоккупации Правобережья теперь много путей поставок кафиров на Юге Украины "покрываются" огнем "хаймарсов", но значение имеют также и политические факторы этих событий.

Увольнение станет триггером, который поразит как шок сознание "глубинного народа" и людей, находящихся в бункере. Достаточно сейчас посмотреть русские паблики и соцсети. Как только не называют Путина бывшие самые верные "ультраправые" последователи. Уже вскоре не останется человека, который бы не ненавидел Путина ,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, одни россияне его ненавидят, потому что он начал войну, а другие за то, что он ее проиграл .

"Это неизбежная судьба диктатора, который терпит поражение. Его политическая и физическая жизнь под угрозой . Поэтому он так ожесточенно, буквально на коленях, добивается мира. Из всех российских "утюгов" звучит, что нужен мир и перемирие", - подчеркнул Пионтковский. .

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Новое "мирное соглашение"

Политолог указал, что в Кремле сейчас все "стоят на коленях и умоляют о перемирии".

Сейчас в бункере нет ни одного человека, который бы не понимал ситуацию. После Киева у них "закралось подозрение", после Харькова - "невнятные сомнения", а уже сейчас ясно, что войну проиграли. Они сейчас уже думают о других вещах: как им сохранить власть, огромную собственность и жизнь, поэтому они отчаянно хотят договариваться .

– заверил публицист.

Он рассказал, что в российском политическом пространстве "циркулирует проект нового "мирного соглашения" , которое никогда не воспримет Украина.

"Здесь больше имеет значение изменение условий. Раньше был "итальянский план", когда все останавливаются на "линии фронта", а дальше идут переговоры о "противоречивых территориях". План, который сегодня предлагается от "неназванных посредников", предполагает возвращение всей оккупированной территории" Украины, кроме Крыма ", – объяснил Пионтковский.

По его словам, ситуация с Крымом в этом "мире" "подвешивается на 7 лет", после чего он "демилитаризуется".

"Это тоже неприемлемо для Украины – на фоне ее сегодняшних и будущих побед , но уже есть смена позиций. Нужно продолжать давление и подождать следующего предложения. А дальше следует – что они готовы отойти к своим государственным границам в 1991 году", – резюмировал обозреватель.

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