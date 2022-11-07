Такие заявления свидетельствуют о том, что не все в США поддерживают Украину так, как нам бы этого хотелось. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Валерий Дымов.

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Член Палаты представителей от Республиканской партии также упрекнула своих соперников-демократов за то, что их якобы больше волнуют проблемы Украины, чем США.

По словам политолога, Марджори Тейлор Грин, которая сама баллотируется в Конгресс, сказала то, что хотят услышать ее избиратели.

Политики не делают таких заявлений перед выборами, если они не популярны среди их электората,

– заметил Дымов.

Заявление Грин как свидетельство раскола в американском обществе

По мнению политолога, проблема не в самой Грин, а в той части Республиканской партии, к которой она принадлежит. Эта группа республиканцев активно поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, у которого достаточно пророссийская позиция.

Это отражение того, что сделала Россия, расколов американское общество еще до выборов Трампа. Также есть сам Трамп, который никогда не признает, что победа на выборах президента в 2016 году досталась ему с помощью Москвы,

– отметил Дымов.

"Это часть стратегии России"

Он добавил, что единомышленники экс-президента США будут критиковать демократов и их политику. Ведь они делают ставку на президентские выборы 2024 года и снова хотят вернуть к власти Дональда Трампа.

Это также часть той стратегии, которую реализует Россия, и дальше раскалывая все мировое общество,

– добавил политолог.

Кроме того, трамписты играют именно на тему войны в Украине. По словам Дымова, в некоторых странах, в том числе и в США, много людей, которых пугает само слово "война".

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"Марджори Тейлор Грин, к большому сожалению, имеет сегодня немного больше поддержки, чем ее конкурент из Демократической партии", – отметил Дымов.

Он добавил, что это также "часть великой войны, которую ведет Россия против Украины и всего цивилизованного мира".

Будут ли США поддерживать Украину в случае победы на выборах республиканцев

Дымов считает, что такие заявления со стороны республиканцев должны действительно беспокоить Украину. В то же время, даже если Республиканская партия победит на выборах в Конгресс США, все будет зависеть от ситуации в самой партии. Ведь там есть не только поклонники Трампа.

Лидер республиканского меньшинства в Конгрессе сейчас говорит о том, что поддержка Украины будет продолжаться. Более того, есть часть республиканцев, которые сейчас говорят, что США мало сделали для Украины,

– сказал политолог.

По его словам, традиционно республиканцы до прихода к власти Трампа были гораздо более антироссийскими, чем даже демократы.

"В программе республиканцев есть несколько страниц текста по отношению к России и поддержке Украины. В программе демократов же появилось лишь немного информации об этом перед выборами Байдена", – отметил Димов.

Как должна действовать Украина в случае победы республиканцев

Политолог добавил, что победа на выборах республиканцев не будет означать сразу радикальное изменение курса США.

Я думаю, что после выборов мы все-таки и дальше будем получать американскую помощь. Ведь американские ответственные политики прекрасно понимают причину всех проблем, в том числе и внутриамериканских.

– сказал Дымов.

Он добавил, что сейчас республиканцы не смогут признать раскол американского общества и роль России. Однако Украине нужно искать тех ответственных людей, которым можно достучаться, и говорить именно с ними.

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