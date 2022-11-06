Заметим, что оккупантам вряд ли это удастся сделать. Ведь, например, в мае Конгресс одобрил решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Против проголосовали только 11 конгрессменов, правда, все они таки были республиканцами.

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В соцсетях активизировались российские боты

Группа американских экспертов Recorded Future заявила, что начиная с сентября в небольших соцсетях активизировались аккаунты, вероятно, фальшивые. Эти аккаунты:

не имеют информации о пользователе или она ненастоящая;

не отвечают на сообщения;

их контент направлен исключительно на дискредитацию президента США Джозефа Байдена и демократов в разных штатах.

В частности, активизировался пользователь Gab, назвавшийся Норой Беркой. Учетная запись ранее была связана с секретным российским агентством, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 и 2020 годов.

Этот аккаунт имеет множество характеристик бота. Там нет изображения профиля или идентификационных биографических деталей. На сообщения тоже никто не отвечает.

Учетная запись содержит более 8 тысяч подписчиков. Он публикует сообщения только на политические темы и часто распространяет лживые или обманчивые посты.

Большинство из них получают мало вовлеченности от пользователей, но недавняя публикация о ФБР получила 43 ответа, и ее репостнули 64 раза,

– рассказали в NYT.

С сентября эта учетная запись неоднократно делилась ссылками на вебсайт, который, по данным Recorded Future, почти наверняка был связан с российской кампанией.

Эксперты утверждают, что этот и другие подобные аккаунты связаны с Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 года.

Основная цель активности ботов – попытки привести республиканцев к победе на выборах в Конгресс США, уменьшив таким образом военную поддержку Украины.

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Детальнее о пропаганде, которую распространяют российские боты

Сообщения бота Норы Берки в основном поносили Байдена и других известных демократов. Там также были жалобы на "использование долларов налогоплательщиков" в поддержку Украины в войне, начатой Россией. В то же время президента Владимира Зеленского изображали карикатурно, по кремлевской методичке.

Recorded Future и еще 2 другие исследовательские компании социальных медиа Graphika и Mandiant нашли ряд российских кампаний, развернувшихся в небольших соцсетях Gab, Parler, Getter и т.д.

Ранее россияне стремились создать большое количество подписчиков для своих ботов на основных платформах. В свою очередь, нынешние кампании могут быть меньше.

Несмотря на это, они так же опасны, ведь разногласия в американском обществе между сторонниками республиканцев и демократов являются хорошей почвой для дезинформации.

Обратите внимание! В октябре Федеральное бюро расследований и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры предупредили об угрозе распространения фейков через онлайн-журналы, мессенджеры, поддельные вебсайты, электронные письма, текстовые сообщения, ботов и т.д. Дезинформация может включать заявления о том, что данные или результаты голосования были сломаны или скомпрометированы. Американцев призвали не лайкать, не обсуждать и не делиться публикациями в сети из неизвестных или не вызывающих доверия источников.

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