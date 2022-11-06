Зауважимо, що окупантам навряд чи вдасться це зробити. Адже, до прикладу, у травні Конгрес схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Проти проголосували лише 11 конгресменів, щоправда, всі вони таки були республіканцями.

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У соцмережах активізувалися російські боти

Група американських експертів Recorded Future заявила, що починаючи з вересня в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які, ймовірно, є фальшивими. Ці облікові записи:

не мають інформації про користувача або вона є несправжньою;

не відповідають на повідомлення;

їхній контент скерований виключно на дискредитацію президента США Джозефа Байдена та демократів в різних штатах.

Зокрема, активізувався користувач Gab, який назвався Норою Беркою. Обліковий запис раніше був пов'язаний з секретним російським агентством, що втручалося в президентські вибори 2016 та 2020 років.

Цей акаунт має багато характеристик бота. Там немає зображення профілю чи ідентифікаційних біографічних деталей. На повідомлення також ніхто не відповідає.

Обліковий запис має понад 8 тисяч підписників. Він публікує повідомлення лише на політичні теми й часто поширює неправдиві або оманливі пости.

Більшість із них отримують мало залученості від користувачів, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді, і її репостнули 64 рази,

– розповіли в NYT.

З вересня цей обліковий запис неодноразово ділився посиланнями на вебсайт, який, за даними Recorded Future, майже напевно був пов'язаний з російською кампанією.

Експерти стверджують, що цей та інші схожі акаунти пов'язані з Агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі, що втручалося в президентські вибори 2016 року.

Основна ціль активності ботів – спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США, зменшивши таким чином військову підтримку України.

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Детальніше про пропаганду, яку розповсюджують російські боти

Дописи бота Нори Берки здебільшого паплюжили Байдена та інших відомих демократів. Там також були скарги на "використання доларів платників податків" на підтримку України у війні, яку розпочала Росія. Водночас президента Володимира Зеленського зображували карикатурно, за кремлівською методичкою

Recorded Future та ще 2 інші дослідницькі компанії соціальних медіа Graphika та Mandiant знайшли низку російських кампаній, які розгорнулися в невеличких соцмережах Gab, Parler, Getter тощо.

Раніше росіяни прагнули створити велику кількість підписників для своїх ботів на основних платформах. Своєю чергою, нинішні кампанії можуть бути меншими.

Попри це, вони такі ж небезпечні, адже розбіжності в американському суспільстві між прихильниками республіканців та демократів є хорошим ґрунтом для дезінформації.

Зверніть увагу! У жовтні Федеральне бюро розслідувань і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури попередили про загрозу поширення фейків через онлайн-журнали, месенджери, підроблені вебсайти, електронні листи, текстові повідомлення, ботів тощо. Дезінформація може включати заяви про те, що дані або результати голосування були зламані чи скомпрометовані. Американців закликали не лайкати, не обговорювати та не ділитися публікаціями в мережі з невідомих або джерел, які не викликають довіру.

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