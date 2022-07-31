Засновником сепаратистської групи Yes California є Луїс Марінеллі. Він взаємодіяв з головою "Антиглобалістського руху росії" алєксандром іоновим, проти якого США 29 липня наклали санкції за поширення дезінформації та шкідливого впливу.

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Каліфорнійський сепаратист жив у росії

Раніше Марінеллі активно виступав проти ЛГБТК+ спільноти. Однак він став "справжнім лібералом" та змінив свою думку, коли президентом США став Дональд Трамп, відомий своїм негативним ставленням до мігрантів та інших незахищених верств населення.

Марінеллі жив в Єкатеринбурзі близько 9 років, тож "за покликом серця" був змушений повернутися у США, де почав керувати сепаратистським рухом "за відділення Каліфорнії"

Я насолоджувався своїм життям у Росії, але те, що мене дуже хвилює, – це незалежність Каліфорнії,

– заявляв "активіст".

Згідно з оприлюдненим 29 липня федеральним звинуваченням, офіцерів російської розвідки також дуже хвилювало відокремлення Каліфорнії, адже це дестабілізувало б ситуацію в Сполучених Штатах.

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росія фінансувала сепаратистів у США

В заяві помічника генерального прокурора Метью Олсена мовиться, що обвинувачення висунули алєксандру іонову – жителю Москви та голові "Антиглобалістського руху росії".

Прокурори переконані, що він разом зі щонайменше трьома російськими чиновниками працював над "нахабною кампанією впливу, перетворюючи американські політичні групи та громадян США на інструменти російського уряду". Робота полягала у:

проведенні фінансованих урядом конференцій у Росії,

запрошенні сепаратистів з усього світу,

наданні сепаратистським рухам у США "фінансової підтримки, консультацій, інструкцій та реклами в російських ЗМІ".

Проте в обвинувальному акті не вказали, хто саме брав участь у цій російській кампанії впливу. Мовиться лише про те, що принаймні один громадянин США знав, що група іонова була пов'язана з російським урядом.

Жодного американця не звинуватили у злочині, пов'язаному зі справою. Проте обвинувальний акт містив вагомі докази. Він ідентифікував лідера сепаратистського руху як "UIC-6", тобто незасудженого учасника змови, "який проживав у Росії та Каліфорнії".

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іонов координував мітинг в Каліфорнії

Лідер сепаратистського руху контактував з іоновим щодо мітингу у 2018 році, який відбувся біля будівлі Каліфорнійського Капітолія в Сакраменто. В їхньому листуванні згадувалося про можливість фінансування цього заходу. За словами прокурорів, іонов також переглядав дизайни плакатів і заохочував лідера групи прийняти тактику протесту, яка могла призвести до насильства.

В електронному листі, надісланому російською мовою, росіянин закликав американця "фізично увійти в офіс губернатора", яким у 2018 році був демократ Джеррі Браун. Потім іонов перерахував йому 500 доларів на оплату виготовлення плакатів.

Пізніше росіянин нарікав, що мітинг не завершився штурмом офісу губернатора. Він скаржився, що захід не став "історичним протестом під будинком парламенту", однак попросив фото, які потім передав співробітнику фсб. Мовляв, той просив заворушення – ось і воно.

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Марінеллі заперечує, що співпрацював з іоновим

Марінеллі, який зараз проживає в Арканзасі, заперечує, що скоїв хоч якісь правопорушення. Також він наголошує, що більше не пов'язаний з каліфорнійським сепаратистським рухом, а в обвинувальному акті його імені немає.

Однак, звісно, якщо вони мають на увазі мене, то я б спочатку зауважив, що в їхньому власному пресрелізі внизу зазначено, що всі ці звинувачення ще не є доведеними,

– виправдовується Марінеллі.

За його словами, іонов не керував та не контролював діяльність Yes California, адже організація буцімто "не отримувала ніякої відчутної підтримки".

"Я також заперечую проти звинувачень у тому, що іонов надав кошти на захід", – відповів Марінеллі на запитання про плакати, оплачені росіянином.

Він наголосив, що намагався зайти в кабінет губернатора не за пропозицією іонова, а для того, щоб сфотографувався зі статуєю ведмедя.

"Я зайшов у Капітолій і позував там, як і всі інші відвідувачі. Усі каліфорнійці знають, що фактичний офіс губернатора охороняється поліцією штату, і ніхто не намагатиметься фізично проникнути без дозволу", – додав Марінеллі.

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Каліфорнійському сепаратисту пропонували створити "посольство" в Москві

Попри усі ці заперечення, американський сепаратист отримував підтримку іонова, коли ще жив у росії. Зокрема, за інформацією The New York Times, група "Антиглобалістський рух" запропонувала йому офісне приміщення в Москві, щоб відкрити "посольство" Каліфорнії в росії. Марінеллі погодився на цю пропозицію.

Згідно з обвинуваченням, особа "UIC-6" відома прокурорам. Проте за словами Марінеллі, з ним поки не зв'язувалися правоохоронні органи.

"Я був би радий надати деякий додатковий контекст та інформацію щодо справ александра іонова, і я готовий це зробити, якщо зі мною зв'яжеться федеральний уряд", – зазначив сепаратист.

іонов – єдина особа, проти якої висунули обвинувачення. У Міністерстві фінансів США повідомили, що йому загрожує до 5 років позбавлення волі за підбурювання американців ставати "незаконними агентами російського уряду",

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