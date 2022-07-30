Окрім цього, одну з підсанкційних осіб звинуватили у ймовірному використанні громадян США та політичних груп для поширення російської пропаганди. Відповідну заяву Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило 29 липня.

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США запровадили нові санкції проти росіян

У Мінфіні США заявили, що фізичні та юридичні особи, які потрапили під нові санкції, відігравали різні ролі в спробах країни-терористки маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати та їхніх союзників і партнерів, зокрема Україну.

Запровадження нових санкцій демонструє рішучість уряду США захистити вільні та чесні вибори, а також інші демократичні інститути та процеси. Окрім цього, введення цих санкцій є окремим від широкого спектра заходів, які Сполучені Штати та їхні союзники й партнери продовжують застосовувати проти росії через вторгнення в Україну.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон зауважив, що вільні та чесні вибори є опорою американської демократії, яку необхідно захищати від зовнішнього впливу.

кремль неодноразово намагався загрожувати нашим демократичним процесам та інститутам і підривати їх. Сполучені Штати продовжуватимуть нашу масштабну роботу з протидії цим зусиллям і захисту нашої демократії від втручання росії,

– наголосив Нельсон.

У міністерстві зазначили, що російські спецслужби, зокрема федеральна служба безпеки росії, підтримують операції впливу на Сполучені Штати та їхніх союзників і партнерів, якими керує кремль. Також вони часто вербують громадян, яких потім використовують для створення або посилення розколу в країні.

російські агенти виконують конкретні завдання, інформують спецслужби про конкретних людей і події та виконують конкретні завдання. Окрім цього, кремль використовує для розповсюдження дезінформації та пропаганди низку офіційних, проксі та неатрибуційних цифрових каналів.

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Хто потрапив до санкційного списку

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що у санкційні списки потрапили:

"Антиглобалістський рух росії",

Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія",

ТОВ "Іонов Трансконтинентал",

інформаційне агентство "Стоп-імперіалізм",

їхні керівники алєксандр іонов та наталья бурлінова.

У Мінфіні США розповіли, що іонов – співробітник фсб, який використовує різні посади й компанії, аби поширювати дезінформацію кремля. Також росіянин докладає й інших зусиль з метою шкідливого впливу. Зокрема, він взаємодіяв з "кухарем" президента росії владіміра путіна євгенієм прігожиним.

Своєю чергою, бурлінова також пов'язана з російськими спецслужбами та фінансується кремлем. Єрмак зауважив, що однією з дезінформаційних кампаній кремля є проєкт прігожина Lakhtа. Його цільовою аудиторією є населення Сполучених Штатів, Європи, України та навіть росії.

Бюджет проєкту Lakhta становить десятки мільйонів доларів. З нього фінансують ферми інтернет-тролів та інші засоби медійного шкідливого впливу.

"З 2014 року проєкт Lakhta використовував фіктивних онлайн-персон, які видавали себе за громадян США, щоб втрутитися у вибори в Сполучених Штатах. прігожин фінансує Агентство інтернет-досліджень, яке OFAC вніс до санкційного списку у 2018 році за втручання у президентські вибори 2016 року", – зазначив очільник ОП.

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Активи підсанкційних осіб заблокували

Запроваджені Сполученими Штатами санкції передбачають, що:

усі активи юридичних та фізичних осіб, які перебувають у США або у володінні чи під контролем громадян Сполучених Штатів, заблокують;

також блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать підсанкційним особам на 50 або більше відсотків;

окрім цього, фізичним чи юридичним особам США або в межах Сполучених Штатів заборонено здійснювати будь-які транзакції з активами підсанкційних осіб;

фізичні чи юридичні особи, які беруть участь у таких транзакціях, також можуть потрапити під дію санкцій США – так звані вторинні санкції.

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