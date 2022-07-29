росіяни вигадують про бронетехніку ЗСУ біля шкіл

Однак, у міноборони країни-агресорки вирішили сказати, що начебто у Дніпрі ЗСУ поруч зі школою №23 "розмістили артилерію та бронетехніку".

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Насправді ж, як з'ясувалося, школа №23 у місті Дніпрі розташована за адресою проспект Дмитра Яворницького, 14. А на проспекті Яворницького, 16 знаходиться Дніпропетровський національний історичний музей. До його комплексу входить діорама "Битва за Дніпро".

Техніка – це музейні експонати

Біля її будівлі розташована експозиція бойової техніки просто неба. Перелік військових експонатів, включаючи танки та ЗРК, вказано на сайті музею.

Відповідно, військова техніка є. Але розмістили її за радянських часів, 1975 року за наказом тодішнього міністра оборони Андрія Гречка.

Брехні російських окупантів – це вже традиція

Для росіян є звичними подібні звинувачення. кремлівська пропаганда уже давно намагається переконати у тому, що Україна сама бомбардує свої міста. Тож вигадки про техніку на території шкіл уже звичні. Усі свої удари по цивільних об'єктах вони маскують під переконання "там була розташована військова база", або ж "там переховувались іноземні "найманці"".

На Донеччині та Луганщині окупанти 8 років вливали в голови місцевих, що це саме ЗСУ атакує їх міста. Нахабно приховуючи свої воєнні злочини.

З початку повномасштабного вторгнення росія також брехала про українських матерів, які начебто просять своїх синів – військових, які потрапили в російський полон, не повертатись додому.

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