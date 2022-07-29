россияне придумывают о бронетехнике ВСУ возле школ

Однако в минобороны страны-агрессорки решили сказать, что якобы в Днепре ВСУ рядом со школой №23 "разместили артиллерию и бронетехнику".

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На самом же деле, как выяснилось, школа №23 в городе Днепре находится по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 14. А на проспекте Яворницкого, 16 находится Днепропетровский национальный исторический музей. В его комплекс входит диорама "Битва за Днепр".

Техника – это музейные экспонаты

Возле ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом. Список военных экспонатов, включая танки и ЗРК, указан на сайте музея.

Соответственно, военная техника есть. Но разместили ее в советское время, в 1975 году по приказу тогдашнего министра обороны Андрея Гречко.

Ложь российских оккупантов– это уже традиция

Для россиян привычны подобные обвинения. Кремлевская пропаганда уже давно пытается убедить в том, что Украина сама бомбит свои города. Так что выдумки о технике на территории школ уже привычны. Все свои удары по гражданским объектам они маскируют под убеждение "там была расположена военная база", или "там скрывались иностранные "наемники"".

На Донетчине и Луганщине оккупанты 8 лет вливали в головы местных, что именно ВСУ атакует их города. Нагло скрывая свои военные преступления.

С начала полномасштабного вторжения россия также врала об украинских матерях, которые вроде бы просят своих сыновей – военных, попавших в русский плен, не возвращаться домой.

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