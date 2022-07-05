Германия поддерживает Россию, в то время как в Украине украли 40 миллиардов долларов, которые США предоставили для поддержки армии. Такие фейки кремлевская пропаганда распространяет в российских СМИ и в телеграм-каналах.

Читайте Месть по-кремлевски: Россия будет наказывать иностранные СМИ за дискриминацию своих ресурсов за границей

Искажая факты и манипулируя, Кремль сеет сомнения и уныние. Путин стремится доминировать в инфопространстве, чтобы иметь благоприятный фон для своей кровавой экспансионистской политики. Мелкие фейки, даже, на первый взгляд, абсурдные, отравляют постепенно, капля за каплей, заставляя думать, что все "не так однозначно".

Все они вкладываются в более широкие нарративы, которые являются собственной версией правды, искусственно созданной пропагандистами. Полностью уберечься от лжи невозможно, однако стоит как опровергать самые громкие фейки и нарративы, так и разбирать по косточкам природу дезинформации, тренируя таким образом навыки критического мышления.

Фейк: Украине предоставили статус кандидата в ЕС формально

Такую информацию российская ботоферма распространяла после новостей о кандидатстве Украины в ЕС. Накануне этого события кремлевские СМИ придерживались мнения, что Украина статус будет ждать годами. Однако когда Европарламент принял резолюцию по предоставлению статуса, в России сменили риторику. Кремлевские медиа стали распространять мнение о том, что этот статус ничего не означает, а Украина будет ждать членства годами. В качестве примера приводили опыт Турции и Албании, ожидающих членства десятилетиями.

Российские СМИ растиражировали колонку издания Welt немецкого журналиста Кристофа Шольца, ранее уже распространявшего дезинформацию о войне России против Украины. "Предложение Украине и Молдове присоединиться к ЕС является ложной игрой", – в публикации с таким названием журналист развивает утверждение о том, что статус кандидата, который получила Украина, не имеет юридического подкрепления. Эту информацию распространила российская "Газета.Ru" и другие издания.

Ранее издание публиковало колонку также этого автора о том, что Шольц, Макрон и Драги якобы призвали Зеленского уступить России. Однако эта информация опровергается реальными заявлениями поддержки Украины в войне против России, которые выразили лидеры четырех стран в ходе посещения Украины.

Что на самом деле:

Распространяя фейки такого характера, Россия пытается дискредитировать украинские реформы, внедряемые с 2014 года в рамках процесса евроинтеграции. Таким образом, в Кремле хотят показать, что украинское государство не развивается, поэтому нам нечем гордиться. Однако Украина системно занимается реформированием антикоррупционного и судебного сектора. Что касается параллелей с Турцией, то в 2018 году Совет по общим вопросам ЕС заявил, что "Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. Это связано с вопросом соблюдения в Турции прав человека, с дефицитом верховенства права и т.д. В случае Украины оснований для утверждения, что этот процесс продлится 20 лет, пока нет.

Фейк: Шольц, Макрон и Драги побуждают Зеленского отказаться от части территорий Украины, чтобы завершить войну

Такие манипулятивные прогнозы относительно приезда лидеров четырех стран в Киев накануне распространяли пропагандистские телеграмм-каналы и СМИ. Следовательно, российское издание "Известия" опубликовало статью с громким заголовком: "Макрон призывал Украину вести диалог с Россией самостоятельно". Вырванную цитату использовали из выступления Президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украина должна самостоятельно вести диалог с Россией. Таким образом, в статье приводят мнение, что якобы лидеры европейских государств пытались склонить Украину к переговорам с агрессором.

Что на самом деле:

Опровергнуть эту информацию можно через заявления, сделанные на совместной пресс-онференции лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии после посещения Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что всегда будет поддерживать вариант диалога, потому что однажды конфликты должны прекратиться и начнутся переговоры. В то же время, условия должна определять Украина, Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и не будут требовать от Украины условий.

Немецкий канцлер Олаф Шольц при встрече в Киеве сказал, что Россия силой пытается сместить границы внутри Европы. Это неприемлемо. Германия с другими странами мира с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает сторону Украины. Свою поддержку выразил премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, Италия хочет видеть Украину в составе Европейского союза. Президент Румынии Клаус Йоханнис добавил, что посетил Киев с европейскими коллегами, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом.

Фейк: Мир "устал" от войны в Украине

За время российско-украинской войны десятки лидеров мира публично поддержали Украину, а некоторые, демонстрируя дружеские связи, не побоялись и посетили Киев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дважды во время войны побывал в Украине. "Хорошо снова быть в Киеве", – написал он на днях в своем Twitter. Однако в российских медиа появилась информация о том, что Джонсон говорит об усталости мира от украинского вопроса.

"Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы. – Прим. ред.) Украины", – "цитирует" его российское издание РИА новости, ссылаясь на видео телеканала Sky News. Эта фраза была вырвана из контекста.

Что на самом деле:

Комментируя поездку изданию Sky News, Джонсон отметил важность еще раз поддержать Украину, поскольку война до сих пор продолжается.

"Важно, чтобы мы продемонстрировали то, что мы с ними в долгосрочной перспективе, и обеспечиваем необходимую стратегическую устойчивость", – отметил премьер-министр.

Фейк: Американцы обвиняют правительство США и Украину в краже 40 миллиардов долларов

Российскими СМИ активно распространяется новость о том, что в Украине украли 40 миллиардов долларов, которые США предоставили в качестве военной помощи. Публикация об этом появилась в РИА новости, а перепечатали ее РИА ФАН, "Московский комсомолец", NEWIFORM, "Экономика сегодня", LIVE24, Общественная служба новостей и SMNEWS.

На самом деле, информацию создали на основе нескольких комментариев анонимных пользователей Twitter. Их неизвестные люди оставили в сети под новостью о выделении нового транша помощи Украине. В то же время российские СМИ личные мнения интернет-пользователей обратили в громкие заголовки.

Ранее на основе вырванных из контекста цитат статьи, опубликованной в The Wall Street Journal, пропаганда использовала комментарии отдельных пользователей соцсетей из Франции и Германии. Они распространяли идею, что граждане этих стран не поддерживают и не любят Украину.

Фейк: Германия поддерживает Россию

В очередной раз российская пропаганда пользуется одним из привычных способов продвижения манипуляции — комментарии корреспондентов в соцсетях. Отдельные мнения Кремль выдает за позицию большинства, чтобы дискредитировать помощь других стран Украине.

Издание РИА новости распространило тезис о том, что немцы поддерживают Россию. Пророссийские комментарии пропагандисты обнаружили под публикацией у немецкого телевидения ZDF. На отрывке интервью Зеленского, которое распространил канал в Twitter, Президент говорит, что Украине нужна уверенность в том, что правительство Германии, в частности Федеральный канцлер Олаф Шольц, поддерживают Украину.

Что на самом деле:

Под публикацией действительно можно найти комментарии, цитируемые пропагандой, однако говорить, что все немцы поддерживают Россию – манипулятивно. Поскольку высказывания нескольких людей не могут транслировать общественное мнение.

В то же время по данным опроса "Евробарометра", который провели в апреле этого года, 89% немцев полностью поддерживают или склонны поддерживать Украину, также около 82% немцев полностью поддерживают или склонны считать, что в происходящем виноваты российские власти, пишет издание StopFake.

"Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Мы поддерживаем ее финансово большими суммами...", – сказал Олаф Шольц во время недавнего визита в Киев.