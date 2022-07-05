Німеччина підтримує Росію, тоді як в Україні вкрали 40 мільярдів доларів, які США надали для підтримки армії. Такі фейки кремлівська пропаганда поширює в російських ЗМІ та Телеграм-каналах.

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Перекручуючи факти та маніпулюючи, Кремль сіє сумніви та зневіру. Путін прагне домінувати в інфопросторі, щоб мати сприятливе тло для своєї кривавої експансіоністської політики. Дрібні фейки, навіть, на перший погляд, абсурдні, отруюють поступово, крапля за краплею, змушуючи думати, що все "не так однозначно".

Всі вони вкладаються у ширші наративи, які є "власною версією правди", штучно створеною пропагандистами. Повністю вберегтися від брехні неможливо, однак варто як спростовувати найгучніші фейки та наративи, так і розбирати по кісточках природу дезінформації, тренуючи таким чином навички критичного мислення.

Фейк: Україні надали статус кандидата в ЄС формально

Таку інформацію російська ботоферма поширювала після новин щодо кандидатства України в ЄС. Напередодні цієї події кремлівські ЗМІ дотримувалися думки, що Україна на статус чекатиме роками. Однак, коли Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання статусу, в Росії змінили риторику. Кремлівські медіа стали поширювати думку про те, що цей статус нічого не означає, а Україна на членство чекатиме роками. Як приклад наводили досвід Туреччини та Албанії, які чекають на членство десятиліттями.

Російські ЗМІ розтиражували колонку видання Welt німецького журналіста Кристофа Шольца, який раніше вже поширював дезінформацію щодо війни Росії проти України. "Пропозиція Україні та Молдові долучитись до ЄС є хибною грою", – у публікації з такою назвою журналіст розвиває твердження про те, що статус кандидата, який отримала Україна, немає юридичного підкріплення. Цю інформацію поширила російська "Газета.Ru" та інші видання.

Раніше видання публікувало колонку також цього автора про те, що Шольц, Макрон та Драгі нібито закликали Зеленського поступитися Росії. Однак ця інформація спростовується реальними заявами підтримки України у війні проти Росії, які висловили лідери чотирьох країн під час відвідин України.

Що насправді:

Поширюючи фейки такого характеру, Росія намагається дискредитувати українські реформи, які впроваджують з 2014 року в межах процесу євроінтеграції. Таким чином в Кремлі хочуть показати, що українська держава не розвивається, відтак нам нема чим пишатися. Однак Україна системно займається реформуванням антикорупційного та судового сектору. Щодо паралелей із Туреччиною, то у 2018 році Рада з загальних питань ЄС заявила, що "Туреччина все більше віддаляється від Європейського Союзу. Це пов'язано із питанням дотримання в Туреччині прав людини, із дефіцитом верховенства права тощо. У випадку України підстав для ствердження, що цей процес триватиме 20 років, наразі немає.

Фейк: Шольц, Макрон та Драгі спонукають Зеленського відмовитись від частини територій України, аби завершити війну

Такі маніпулятивні прогнози щодо приїзду лідерів чотирьох країн у Київ напередодні поширювали пропагандистські Телеграм-канали та ЗМІ. Відтак російське видання "Известия" опублікувало статтю з гучним заголовком: "Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно". Вирвану цитату використали з виступу Президента Франції Емануеля Макрона про те, що Україна має самостійно вести діалог із Росією. Таким чином у статті наводять думку, що начебто лідери європейських держав намагалися схилити Україну до переговорів з агресором.

Що насправді:

Спростувати цю інформацію можна через заяви, зроблені на спільній пресконференції лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії після відвідин України.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що завжди підтримуватиме варіант діалогу, тому що одного дня конфлікти мають припинитись і почнуться перемовини. Водночас умови має визначати Україна, Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України і не вимагатимуть від України умов.

Німецький канцлер Олаф Шольц при зустрічі в Києві, сказав що Росія силою намагається змістити кордони всередині Європи. Це не є неприйнятно. Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує сторону України. Свою підтримку висловив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. За його словами, Італія хоче бачити Україну в складі Європейського Союзу. Президент Румунії Клаус Йоханніс додав, що відвідав Київ з європейськими колегами, аби продемонструвати підтримку і солідарність з Президентом Володимиром Зеленським і українським народом.

Фейк: Світ "втомився" від війни в Україні

За час російсько-української війни десятки лідерів світу публічно підтримали Україну, а деякі з них, демонструючи дружні зв’язки, не побоялися і відвідали Київ. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон двічі за час війни побував в Україні. "Добре знову бути в Києві", — написав він днями у своєму Twitter. Однак у російських медіа з’явилася інформація про те, що Джонсон говорить про втому світу від українського питання.

"Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы. – Прим. ред.) Украины", – "цитує" його російське видання РИА новости, посилаючись на відео телеканалу Sky News. Ця фраза була вирвана із контексту.

Що насправді:

Коментуючи поїздку виданню Sky News, Джонсон наголосив на важливості вкотре підтримати Україну, оскільки війна досі триває.

"Важливо, щоб ми продемонстрували те, що ми з ними в довгостроковій перспективі, і забезпечуємо стратегічну стійкість, яка їм потрібна", – зазначив прем'єр-міністр.

Фейк: Американці звинувачують уряд США та Україну в крадіжці 40 мільярдів доларів

Російськими ЗМІ активно шириться новина про те, що в Україні вкрали 40 мільярдів доларів, які США надали як воєнну допомогу. Публікація про це з'явилася в РИА новости, а передрукували її РИА ФАН, "Московский комсомолец", NEWIFORM, "Экономика сегодня", LIVE24, Общественная служба новостей та SMNEWS.

Насправді інформацію створили на основі декількох коментарів анонімних користувачів Twitter. Їх невідомі люди залишили в мережі під новиною про виділення нового траншу допомоги Україні. Водночас російські ЗМІ особисті думки інтернет-користувачів обернули на гучні заголовки.

Раніше на основі вирваних із контексту цитат статті, опублікованої у The Wall Street Journal пропаганда використовувала коментарі окремих користувачів соцмереж із Франції та Німеччини. Вони поширювали ідею, що громадяни цих країн не підтримують та не люблять Україну.

Фейк: Німеччина підтримує Росію

Укотре російська пропаганда користується одним зі звичних способів просування маніпуляції — коментарі дописувачів у соцмережах. Окремі думки Кремль видає за позицію більшості, аби таким чином дискредитувати допомогу інших країн Україні.

Видання РИА новости поширило тезу про те, що німці підтримують Росію. Проросійські коментарі пропагандисти знайшли під публікацією в німецького телебачення ZDF. На уривку інтерв'ю Зеленського, яке канал поширив у Twitter, Президент говорить, що Україні потрібна впевненість у тому, що уряд Німеччини, зокрема Федеральний канцлер Олаф Шольц, підтримують Україну.

Що насправді:

Під публікацією дійсно можна знайти коментарі, які цитує пропаганда, однак казати, що всі німці підтримують Росію – маніпулятивно. Оскільки висловлення декількох людей не можуть транслювати громадську думку.

Водночас за даними опитування "Євробарометру", яке провели у квітні цього року, 89% німців повністю підтримують або схильні підтримувати Україну, також близько 82% німців повністю підтримують або схильні вважати, що у тому, що відбувається, винна російська влада, пише видання StopFake.

"Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтримуємо її фінансово великими сумами...", – сказав Олаф Шольц під час нещодавнього візиту до Києва.