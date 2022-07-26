Обмеження передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до Великої Британії та заморозку активів тих, хто внесений до списку. Востаннє країна оновлювала санкційні переліки 4 липня – тоді економічного удару в імпорті та експорті зазнала Білорусь.

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Хто потрапив під нові персональні санкції Великої Британії

Британські санкційні обмеження, за рішенням уряду країни від 26 липня, застосовані проти керівників низки регіонів росії, зокрема:

липецької,

володимирської,

самарської,

волгоградської,

брянської,

саратовської,

ленінградської,

тамбовської областей;

ямало-ненецького автономного округу;

республік комі,

якутія,

чувашія тощо.

Крім того, до списку потрапили міністр юстиції росії костантін чуйчєнк, племінники олігарха алішера усманова санжар і сарвар ісмаїлови. Також у переліку опинилась окупаційна "влада" самопроголошених квазіреспублік:

очільник так званого "уряду" псевдореспубліки "днр" віталій хоценко ;

; заступниця керівника так званого "уряду" квазіреспубліки "лнр" владіслава кузнєцова ;

; так званий "губернатор" Севастополя міхаіл развожаєв.

Цікаво, що серед імен – не лише безпосередні російські окупанти, а й їхні посіпаки, зокрема 5 сирійців та один громадянин Великої Британії – кремлівський пропагандист Грем Філліпс.

До слова, повний список нових підсанкційних імен оприлюднив британський журналіст Френсіс Скарр на своїй сторінці у твітері.

Що відомо про громадянина Британії Грема Філліпса, який потрапив до санкційного списку своєї ж країни

Британець Грем Філліпс "потрапив на зарплату" кремля ще на початку березня 2014 року. Він почав співпрацювати з російськими пропагандистськими телеканалами та висвітлював події на Донбасі і у Криму під вигідним для країни-агресорки кутом.

У липні 2014 року Україна заборонила йому в'їзд на територію нашої держави, проте він незаконно проник на тимчасово окуповані території.

За даними Головної військової прокуратури України, під час перебування на зайнятих загарбниками територіях Донецької та Луганської областей Філліпс активно співпрацював з ватажками бойовиків арсєнієм "моторолою" павлавим і міхаілом "гіві" толстих.

Докази співпраці Грема Філліпса з окупантами / Фото з російських соцмереж

Це стало відомо завдяки аналізу телефонних розмов Філліпса з 1 квітня 2014 року до 1 січня 2017 року, адже британець використовував для дзвінків SIM-картки українських мобільних операторів зв'язку.

До слова, у жовтні 2018 року Грем Філліпс осквернив могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі у Мюнхені, чим відкрито хизувався у соцмережах.

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