Ограничения предусматривают, в частности, запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов внесенных в список. В последний раз страна обновляла санкционные списки 4 июля – тогда экономический удар по импорту и экспорту получила беларусь.

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Кто попал под новые персональные санкции Великобритании

Британские санкционные ограничения, по решению правительства страны от 26 июля, применены против руководителей ряда регионов россии.

липецкой,

владимирской,

самарской,

волгоградской,

брянской,

саратовской,

ленинградской,

тамбовской области;

ямало-ненецкий автономный округ;

республик коми,

якутия,

чувашия и т.д.

Кроме того, в список попали министр юстиции россии костантин чуйченко, племянники олигарха алишера усмановая санжар и сарвар исмаиловы. Также в перечне оказалась оккупационная "власть" самопровозглашенных квазиреспублик:

руководитель так называемого "правительства" псевдореспублики "днр" виталий хоценко ;

; заместитель руководителя так называемого "правительства" квазиреспублики "лнр" владислава кузнецова;

"лнр" владислава кузнецова; Так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев.

Интересно, что среди имен – не только непосредственные российские оккупанты, но и их посипаки, в том числе 5 сирийцев и один гражданин Великобритании – кремлевский пропагандист Грэм Филлипс.

Кстати, полный список новых подсанкционных имен обнародовал британский журналист Фрэнсис Скарр на своей странице в твиттере.

Что известно о гражданине Британии Грэме Филлипсе, попавшем в санкционный список своей же страны

Британец Грэм Филлипс "попал на зарплату" кремля еще в начале марта 2014 года. Он начал сотрудничать с российскими пропагандистскими телеканалами и освещал происходящее на Донбассе и в Крыму под выгодным для страны-агрессора углом.

В июле 2014 года Украина запретила ему въезд на территорию нашего государства, однако он незаконно проник на временно оккупированные территории.

По данным Главной военной прокуратуры Украины, во время пребывания на занятых захватчиками территориях Донецкой и Луганской областей Филлипс активно сотрудничал с главарями боевиков арсением "моторолой" павловым и михаилом "гиви" толстых.

Доказательства сотрудничества Грэма Филлипса с оккупантами / Фото из российских соцсетей

Это стало известно благодаря анализу телефонных разговоров Филлипса с 1 апреля 2014 года по 1 января 2017 года, ведь британец использовал для звонков SIM-карты украинских мобильных операторов связи.

К слову, в октябре 2018 года Грэм Филлипс осквернил могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене, чем открыто кичился в соцсетях.

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