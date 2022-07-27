Так, кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання для прихильників "русскава міра" в Україні. Там усі 14 сторінок розповідають, як боротися з "київським маріонетковим урядом". Загалом видання так і називається – "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду".

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Українців закликають пакостити та бути неефективними на всіх напрямках

Окупанти дають детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках. При цьому довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського, зокрема, там є цитата "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність" з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та таке інше.

росіяни хочуть зіпсувати все, що можна зіпсувати

Загалом усі поради, які радить цей пропагандистській довідник, можна зрозуміти як "зіпсуй життя українцю на всіх інстанціях". Навіть є поради для офісних працівників та їхніх керівників. Зокрема там є навіть ігнорування корупції, а також винагорода для найгірших працівників.

Деякі поради вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії, до прикладу:

Давайте заплутані й нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;

Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;

Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.

Що радять росіяни колаборантам: обережно, ворожа пропаганда

Тим часом білоруські пропагандистські журналісти розповідають про те, що Польща вже нібито керує української владою та країною загалом, а на Заході України цінники у злотих. Здається, це превентивний удар маразму зі ще одного напрямку.

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