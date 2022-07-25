Буданов може отримати вже третю посаду
Про ймовірне призначення Буданова журналістам LIGA.net повідомило джерело в Офісі Президента та спецслужбах. Як відомо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Демченка.
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Кирило Буданов – офіцер Головного управління розвідки Міноборони від серпня 2020 року. У травні глава української розвідки також очолив Координаційний штаб щодо полонених.
На цій посаді він замінив міністерку з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.
Що відомо про відставку Демченка
- ЗМІ писали про те, що Демченко під час підписання так званих Харківських угод очолював МЗС України, через що підпадав під закон про люстрацію.
- Та президент Зеленський повідомляв, що Демченко непричетний до підписання скандальних угод, оскільки не ставив підпису на договорі й не доповідав у парламенті.
- Однак розслідування журналістів "Схем" свідчить, що Демченко причетний до лобіювання Харківських угод і таки підпадав під люстрацію.
- Окрім того, Демченко отримав статус учасника бойових дій, хоча не воював. Аналітик "Левіафану" Микола Мельник інформував, що чиновник отримав статус за свою діяльність у 2014 році.
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