Зеленський наголосив, що Руслан Демченко працював ще в Адміністрації президента Порошенко. Про це глава держави повідомив під час пресмарафону 26 листопада.

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Нехай розбираються правоохоронні органи, – Зеленський

На посаді заступника міністра закордонних справ він (Демченко – 24 канал) ніякі Харківські угоди не підписував. Але для цього є правоохоронні органи, нехай розслідують, він дає показання,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у МЗС тоді працювали ще й Павло Єлісєєв та Павло Клімкін, які залишились у владі і після Харківських угод. Це нормально, зауважив глава держави, адже підпис під ними вони не ставили.

Демченко навіть не доповідав у Раді, – президент

Не хочу виправдовувати Демченка, але він навіть не доповідав у Верховній Раді України, а доповідав, мені здається, міністр Грищенко. І голосували тоді всі депутати і ці люди зараз піднімають це питання на телеканалах,

– додав президент.

Також Зеленський наголосив, що інформація про те, що начебто Демченко "віддав Крим Росії" є чистою маніпуляцією.

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Що відомо про скандал щодо Руслана Демченка