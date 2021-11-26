Зеленский подчеркнул, что Руслан Демченко работал еще в Администрации президента Порошенко. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 26 ноября.

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Пусть разбираются правоохранительные органы, – Зеленский

На посту заместителя министра иностранных дел он (Демченко – 24 канал) никакие Харьковские соглашения не подписывал. Но для этого есть правоохранительные органы, пусть расследуют, он дает показания,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в МИД тогда работали еще и Павел Елисеев и Павел Климкин, которые остались у власти и после Харьковских соглашений. Это нормально, заметил глава государства, потому что подпись под ними они не ставили.

Демченко даже не докладывал в Раде, – президент

Не хочу оправдывать Демченко, но он даже не докладывал в Верховной Раде Украины, а докладывал, мне кажется, министр Грищенко. И голосовали тогда все депутаты, и эти люди сейчас поднимают этот вопрос на телеканалах,

– добавил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что информация о том, что якобы Демченко "отдал Крым России", является чистой манипуляцией.

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