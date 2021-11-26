Зеленский подчеркнул, что Руслан Демченко работал еще в Администрации президента Порошенко. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 26 ноября.
Гораздо больше здесь Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента
Пусть разбираются правоохранительные органы, – Зеленский
На посту заместителя министра иностранных дел он (Демченко – 24 канал) никакие Харьковские соглашения не подписывал. Но для этого есть правоохранительные органы, пусть расследуют, он дает показания,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в МИД тогда работали еще и Павел Елисеев и Павел Климкин, которые остались у власти и после Харьковских соглашений. Это нормально, заметил глава государства, потому что подпись под ними они не ставили.
Демченко даже не докладывал в Раде, – президент
Не хочу оправдывать Демченко, но он даже не докладывал в Верховной Раде Украины, а докладывал, мне кажется, министр Грищенко. И голосовали тогда все депутаты, и эти люди сейчас поднимают этот вопрос на телеканалах,
– добавил президент.
Также Зеленский подчеркнул, что информация о том, что якобы Демченко "отдал Крым России", является чистой манипуляцией.
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Что известно о скандале в отношении Руслана Демченко
- "Радио Свобода" провела расследование, относительно того, что в окружении президента Зеленского есть люди, которые лоббировали Харьковские соглашения.
- "Европейская правда" сообщила, что речь идет о Руслане Демченко, который в МИД отвечал именно за отношения Украины и России.