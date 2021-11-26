О том, какие вопросы журналисты задавали Зеленскому, какими были главные тезисы его ответов, о достижениях, неудачах и планах на будущее главы государства читайте в материале 24 канала.
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Главные тезисы Зеленского
Зеленский начал пресс-конференцию со слов извинения перед теми журналистами, которые не смогли попасть на мероприятие.
Я прочитал, что сегодня (26 ноября – 24 канал) на встречу позвали только друзей президента, я сразу увидел Савика (Шустера – 24 канал)... Друзья или не друзья – мы готовы со всеми общаться,
– заявил глава государства.
Выполненные и невыполненные обещания
Президент отметил, что часть обещаний он с командой выполнил, остальные – в процессе выполнения.
Мы в процессе большой войны касаемо деолигархизации,
– отметил политик.
Земельная, банковская и реформа инфраструктуры – это то, считает глава государства, что признали как украинцы, так и международное сообщество. "Инфраструктурная реформа – самая большая и удачная за последние 50 лет". Кроме того, президент в качестве позитива отметил появление украинского авиаперевозчика, первые прибыли Укрзализныци и портов. Это он объясняет эффективной борьбой с олигархатом.
Зеленский добавил, что из-за энергетического кризиса и плохой ситуации с коронавирусом люди не видят достижений власти. Он как глава государства принимает много решений, среди которых есть и ошибочные.
Однако политик отметил прогресс в борьбе с коронавирусом: "Есть 90 тысяч коек для больных коронавирусом. Было 5 тысяч. Есть миллионы вакцин".
Что касается судебной реформы, подчеркнул Зеленский, то ее только начали. Это же касается и борьбы с олигархами. "Мы начали судебную реформу, очистку судов. Вы видели, какой кризис был с Конституционным Судом. Я вчера (25 ноября – 24 канал) назначил 2 новых судей от президента туда".
Обещанными "посадками", по словам Зеленского, должны заниматься правоохранители: "Там, где я вижу измену на высшем уровне, вы видите наши решения на СНБО. Люди не видят тысячи мелких посадок. Понемногу мы движемся вперед".
Ситуация на Востоке Украины
Зеленский заявил, что с информационных площадок украинцев запугивают, что "завтра будет полномасштабная война". В то же время Украина полностью контролирует границы и абсолютно готова к эскалации. Ежедневно Киев получает информацию от разведки Минобороны и от разведок стран-партнеров.
Техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя. Мы повышаем зарплаты, мы должны увеличивать мотивацию для наших военных,
– сказал Зеленский.
Информация о госперевороте
Президент отметил, что, кроме внешней угрозы, есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран.
Получили информацию, что 1 декабря будет государственный переворот, мне кажется важная информация, 1–2 декабря,
– рассказал глава государства.
Детали он не рассказал, однако обратил внимание, что есть не только агентурная, но и звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в перевороте, а также то, что будут привлечены миллиарды долларов. "Я считаю, что это основание для Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Он начал ее, это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", – объяснил политик.
Он пригласил олигарха на Банковую.
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Пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите онлайн
Пресс-марафон Зеленского: что известно
- Офис Президента 25 ноября анонсировал проведение пресс-марафона Владимира Зеленского. Пообщаться с журналистами украинский лидер решил по случаю экватора своего президентства.
- Стартовал пресс-марафон президента в 12:00 и продлится до 15:00. В мероприятии принимают участие представители 30 украинских и международных медиа, в том числе и 24 канала. Каждый журналист имеет возможность задать свой вопрос.
- Количество присутствующих на пресс-марафоне ограничили, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом.