О встрече Зеленского с журналистами в офисе Президента сообщили накануне. Количество присутствующих на мероприятии ограничили учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Украине.

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Пресс-марафон Зеленского начался

Пообщаться с журналистами Зеленский решил по случаю экватора своего президентства. Стартовал пресс-марафон президента в 12:00. В соответствии с планом завершиться он должен к 15:00.

В мероприятии принимают участие представители 30 украинских и международных СМИ, в том числе и 24 канала. Каждый журналист будет иметь возможность задать свой вопрос.

Пресс-марафон Зеленского: смотрите онлайн-трансляцию

Вопросы, которые СМИ обсудят с президентом:

проведение реформ в Украине;

ситуация на Донбассе и достижение мира;

энергетическая безопасность и вопросы тарифов;

экономическая стабильность;

борьба с эпидемией коронавируса.

Обратите внимание! Предыдущее общение главы государства со СМИ состоялось в мае 2021 года. Встречу символически организовали на территории государственного предприятия "Антонов". Зеленский говорил о войне на Востоке, борьбе с олигархами и своем втором сроке на посту главы государства.