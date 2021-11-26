Про зустріч Зеленського з журналістами в Офісі Президента повідомили напередодні. Кількість присутніх на заході обмежили з огляду на складну ситуацію з коронавірусом в Україні.
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Пресмарафон Зеленського почався
Поспілкуватися з журналістами Зеленський вирішив з нагоди екватору свого президентства. Стартував пресмарафон президента о 12:00. Відповідно до плану завершитися він повинен до 15:00.
У заході беруть участь представники 30 українських та міжнародних ЗМІ, зокрема і 24 каналу. Кожен журналіст матиме можливість поставити своє запитання.
Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію
Питання, які ЗМІ обговорять з президентом:
- проведення реформ в Україні;
- ситуація на Донбасі й досягнення миру;
- енергетична безпека й питання тарифів;
- економічна стабільність;
- боротьба з епідемією коронавірусу.